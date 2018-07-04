Более 100 пожилых жителей Прикамья получили бесплатные консультации в рамках партпроекта

12:39 | 6.07.2018

На площадке региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае в рамках реализации федерального партийного проекта «Старшее поколение» проводятся бесплатные консультации для пожилых людей по правовым и жилищно-коммунальным вопросам. За шесть месяцев 2018 года юрист Наталья Есина и советник руководителя приемной Олег Смирнов проконсультировали 116 граждан старшего поколения.



Так, правовую помощь получили 32 пенсионера, чаще всего они обращались к юристу с вопросами земельного, трудового, налогового, гражданского законодательства. Консультации по вопросам ЖКХ были предоставлены 84 пожилым людям. Олег Смирнов разъяснял гражданам, как правильно проводить собрание собственников жилья, как можно получить льготу по уплате взносов на капремонт людям старше 70 лет, как воздействовать на недобросовестные управляющие компании, контролировать порядок начисления платы за коммунальные услуги и на общедомовые нужды.



— Пожилые люди — одна из самых незащищенных категорий населения, им достаточно часто требуется помощь юриста. У нас регулярно меняется жилищное законодательство, поэтому актуальны и консультации по вопросам ЖКХ. В приемной грамотные специалисты помогают людям старшего поколения найти выход из сложившейся ситуации, приемы юриста и советника по вопросам ЖКХ проходят по два раза в месяц. Также те пожилые люди, которые освоили интернет, задают вопросы и на вебинарах через соцсети, — отметил региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение», руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Александр Бойченко.



Ближайший вебинар из цикла «Актуальные вопросы законодательства в сфере ЖКХ» состоится в среду, 11 июля, с 12:00 до 13:00, онлайн-трансляция будет организована в группе «Единое окно помощи» в социальной сети «ВКонтакте». В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае (Пермь, ул. Екатерининская, 210) в текущем месяце бесплатные юридические консультации можно будет получить 20 июля, а консультации по вопросам ЖКХ — 16 и 30 июля. Осуществляется предварительная запись по телефону 8 (342) 236-79-92.