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Пермь: новости дня


12:32 | 6.07.2018

В столице Прикамья в этом году будет обустроено более 10 мест отдыха

Места отдыха горожан становятся более комфортными и современными: в них появляются детские и спортивные площадки, лаундж-зоны.

Комфортная городская среда — это не только хорошие дороги, социальные объекты, благоустроенные дворы, но и наличие мест отдыха и прогулочных зон. В Перми уделяется большое внимание ремонту и строительству мест отдыха. Так, в этом году начались ремонтные работы в скверах Авиаторов, им. Розалии Землячки. Уже отремонтированы сквер по улице Мира в поселке Новые Ляды и бульвар по улице Братьев Игнатовых в Индустриальном районе.

Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, в рамках муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования» в 2018 году будут проведены ремонтные работы в сквере по улице Худанина и на бульваре по улице Ласьвинской в Кировском районе, сквере «Аллея памяти» по улице Екатерининской в Ленинском районе, саду им. Свердлова в Мотовилихинском районе, сквере у ДК им. Пушкина и сквере им. Мичурина в Орджоникидзевском районе.

— В последние несколько лет в Перми идет масштабный дорожный ремонт, в этом году в городе ремонтируем третий миллион квадратных метров дорог. Наряду с ремонтом дорог, глава Перми Дмитрий Самойлов ставит задачу благоустраивать места отдыха для жителей города. Причем не только в центре, но и в других районах города. Важно, что используется комплексный подход, когда одновременно на одной территории ремонтируются дороги и обустраиваются места отдыха, например, ремонтируем улицу Уральскую и сквер им. Розалии Землячки. Это позволяет повысить качество городской среды, — пояснил Матвей Чувашов, главный инженер МКУ «Пермблагоустройство».

В настоящее время объявлен аукцион на выполнение работ по строительству сквера по улице Гашкова, 20, в микрорайоне Вышка-2. Подготовительные и земляные работы планируется начать уже в сентябре этого года, а закончить строительство сквера — в конце августа 2019 года. Здесь будет установлен детский игровой комплекс, спортивная площадка, экстрим-площадка. Также будут проведены работы по обустройству пешеходных дорожек, сетей наружного освещения и цветников.

На ближайшие три года в рамках муниципальной программы запланированы строительно-монтажные работы в скверах по улице Корсуньской, 31, и улице Краснополянской, 12, а также на бульваре им. Советской Армии на улице Сибирской.

© «Вечерние Ведомости»

 


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