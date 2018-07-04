Пермь: новости дня
12:32 | 6.07.2018
В столице Прикамья в этом году будет обустроено более 10 мест отдыха
Комфортная городская среда — это не только хорошие дороги, социальные объекты, благоустроенные дворы, но и наличие мест отдыха и прогулочных зон. В Перми уделяется большое внимание ремонту и строительству мест отдыха. Так, в этом году начались ремонтные работы в скверах Авиаторов, им. Розалии Землячки. Уже отремонтированы сквер по улице Мира в поселке Новые Ляды и бульвар по улице Братьев Игнатовых в Индустриальном районе.
Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, в рамках муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования» в 2018 году будут проведены ремонтные работы в сквере по улице Худанина и на бульваре по улице Ласьвинской в Кировском районе, сквере «Аллея памяти» по улице Екатерининской в Ленинском районе, саду им. Свердлова в Мотовилихинском районе, сквере у ДК им. Пушкина и сквере им. Мичурина в Орджоникидзевском районе.
— В последние несколько лет в Перми идет масштабный дорожный ремонт, в этом году в городе ремонтируем третий миллион квадратных метров дорог. Наряду с ремонтом дорог, глава Перми Дмитрий Самойлов ставит задачу благоустраивать места отдыха для жителей города. Причем не только в центре, но и в других районах города. Важно, что используется комплексный подход, когда одновременно на одной территории ремонтируются дороги и обустраиваются места отдыха, например, ремонтируем улицу Уральскую и сквер им. Розалии Землячки. Это позволяет повысить качество городской среды, — пояснил Матвей Чувашов, главный инженер МКУ «Пермблагоустройство».
В настоящее время объявлен аукцион на выполнение работ по строительству сквера по улице Гашкова, 20, в микрорайоне Вышка-2. Подготовительные и земляные работы планируется начать уже в сентябре этого года, а закончить строительство сквера — в конце августа 2019 года. Здесь будет установлен детский игровой комплекс, спортивная площадка, экстрим-площадка. Также будут проведены работы по обустройству пешеходных дорожек, сетей наружного освещения и цветников.
На ближайшие три года в рамках муниципальной программы запланированы строительно-монтажные работы в скверах по улице Корсуньской, 31, и улице Краснополянской, 12, а также на бульваре им. Советской Армии на улице Сибирской.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:11 | 6.07.2018
«Сначала я подумал, что это шутка», – вспоминает главврач Каменской больницы, получившей подарок от ВТБ
16:57 | 6.07.2018
В Перми на внеплановом заседании комиссии по ЧС рассмотрели вопрос предотвращения несчастных случаев на воде
16:51 | 6.07.2018
Екатеринбуржцам обещают жаркие выходные с дождями и грозами
16:23 | 6.07.2018
На «Иннопроме» представят концепцию наследия ЭКСПО-2025
16:17 | 6.07.2018
Бывший уралмашевский полицейский сделал карьеру на Северном Кавказе
16:12 | 6.07.2018
К развитию общественных пространств Перми подключили 60 молодых архитекторов из 9 городов
16:04 | 6.07.2018
Купальный сезон в Кургане официально еще не открыт
15:44 | 6.07.2018
Зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев: «Будущее у Курганмашзавода есть»
15:14 | 6.07.2018
Свердловский областной суд взыскал с автодилера 1,2 млн рублей за продажу неисправной LADA Vesta за 698 тысяч рублей
15:13 | 6.07.2018
Еще три человека подали документы для участия в конкурсе по выборам мэра Екатеринбурга
14:57 | 6.07.2018
Администрация Перми передала стадион «Звезда» в безвозмездное пользование краевым властям
14:25 | 6.07.2018
Для екатеринбургских избирателей запустили специальный сайт
14:06 | 6.07.2018
«АгроФест-2018» в Прикамье соберет на одной площадке около 120 сельхозпроизводителей
13:36 | 6.07.2018
Свердловское управление МЧС: в результате грозового фронта жизнеобеспечение населения не нарушено
13:10 | 6.07.2018
В Екатеринбурге будут судить уроженку Курганской области, обвиняемую в мошенничестве с ипотекой
13:06 | 6.07.2018
В Перми отметят День семьи, любви и верности
12:45 | 6.07.2018
В конкурсе по выборам мэра Екатеринбурга появился 16-й участник
12:39 | 6.07.2018
Более 100 пожилых жителей Прикамья получили бесплатные консультации в рамках партпроекта
12:32 | 6.07.2018
В столице Прикамья в этом году будет обустроено более 10 мест отдыха
12:28 | 6.07.2018
В Кургане студент вышвырнул кота из окна многоэтажки на стекло. «Что происходит, то... ха-ха. Оля, я убил кота»
12:18 | 6.07.2018
Выходные в Перми будут жаркими
12:01 | 6.07.2018
Фестиваль живых историй: екатеринбуржцы напишут о своем городе стихи, рассказы и песни
11:59 | 6.07.2018
Мэрия Екатеринбурга банкротит застройщика скандального долгостроя
11:50 | 6.07.2018
Свердловская область примет участие во всероссийской акции «Ночь кино». Выбираем фильмы
11:28 | 6.07.2018
В Екатеринбурге отреставрируют усадьбу Рязанова
10:40 | 6.07.2018
В Челябинске для садоводов оборудовали остановки
10:23 | 6.07.2018
В ЦПКиО им. Маяковского увеличится количество мест с экранами для трансляции матчей ЧМ-2018
09:59 | 6.07.2018
Екатеринбургские автобусники, оштрафованные за рекламу «мужского салона», более полугода не оплачивали медосмотр водителей
09:57 | 6.07.2018
Вечерний ливень затопил в Екатеринбурге улицы и магазины
09:22 | 6.07.2018
Под Екатеринбургом стартовали соревнования по парашютному спорту
23:39 | 5.07.2018
На ремонт екатеринбургских дорог выделено 1,4 миллиарда рублей
20:46 | 5.07.2018
В детском лагере в Верхней Пышме отравились несколько детей
20:34 | 5.07.2018
Стартовала продажа абонементов на домашние матчи ФК «Урал»
20:23 | 5.07.2018
В рамках «Школы главного архитектора» в Перми пройдет открытый лекторий о развитии и трансформации городов
19:41 | 5.07.2018
На ИННОПРОМе Свердловская область представит 19 проектов
17:50 | 5.07.2018
В поликлинике Коми-Пермяцкого округа в 2,5 раза увеличилось число пациентов, принимаемых по записи
17:40 | 5.07.2018
В Челябинске прошел митинг против пенсионной реформы