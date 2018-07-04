Пермь: новости дня
12:24 | 6.07.2018
«Длинные истории Перми» украсят инсталляциями 1000 погонных метров забора
Как отмечают организаторы, в настоящее время уже определены и подготовлены 16 ограждающих конструкций – заборов и подпорных стенок. Среди них, например, забор вокруг Городской станции переливания крови, где художникам впервые в истории проекта предложили поработать с внутренней стороной забора, а не с внешней. Другой пример – забор на площади Восстания. Его значимость для пространства не так заметна, когда вы рядом, но становится очевидна, если посмотреть на площадь сверху.
Сейчас идет кураторский отбор проектов российских художников, иллюстраторов, графитчиков, дизайнеров и архитекторов, которым было бы интересно поработать с таким необычным форматом – длинной уличной историей.
«Прошедший год, когда фестиваль вернулся, в очередной раз доказал, что «Длинные истории» – не просто художественное событие, это один из самых функциональных городских проектов, направленных на улучшение качества городской среды, потому что работы художников трансформируют замусоренные заборы в произведения искусства и прекрасно «держат оборону» годами. Картины на заборах останавливают несанкционированную расклейку. Почти все заборы, участвовавшие в фестивале 2017 года, сохранились в идеальном состоянии. Ну и надо отдать должное пермякам, они поддерживают проекты, - подчеркивает арт-директор фестиваля Наиля Аллахвердиева. – Кроме этого, у фестиваля большой образовательный потенциал: город знакомится с новыми визуальными языками, видит их диапазон и разнообразие, любой прохожий становится зрителем. И в-третьих, на этом проекте растут молодые художники – «Длинные истории» дают возможность научиться работать в масштабе, попробовать много разных техник, поучиться у профессионалов».
При подготовке все ограждающие конструкции были очищены от грязи, объявлений, мха и покрашены белой краской – это сделает цвета будущих «полотен» более яркими и насыщенными. При этом организаторы просят жителей города бережно относиться к уже подготовленным «художественным полотнам», не портить их и не заклеивать объявлениями. В конечном счете, цель у всех жителей Перми одна – жить в красивом и благоустроенном городе. А «Длинные истории Перми» - это уникальный проект и самобытное украшение города.
Куратор фестиваля и автор концепции – Арсений Сергеев, художник, куратор программы «Современное искусство» ВШЭ (Москва), лауреат государственной премии «Инновация».
Организаторы отмечают, что «история» должна последовательно «считываться» по мере продвижения вдоль забора. Выбор форм, мотивов, стилистики и выразительных средств для создания истории, степень литературности или абстрактности, а также возможность использовать или не использовать типографику остается за автором – художественные работы должны «считываться» последовательно и восприниматься как цельное произведение.
Художники завершат работу над длинными историями к концу июля.
© «Вечерние Ведомости»
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