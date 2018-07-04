Выходные в Перми будут жаркими

12:18 | 6.07.2018

Сейчас в столице Прикамья 25 градусов, пасмурно. Сегодня, 6 июля, будет до 26°C, возможны грозы.



В выходные возможен дождь. В субботу днем столбик термометра поднимется до 27°C, ночью будет 17°C. В воскресенье, 8 июля, воздух прогреется до 26°C. В понедельник, по предварительным прогнозам, будет до 28°C.