Пермь: новости дня
17:50 | 5.07.2018
В поликлинике Коми-Пермяцкого округа в 2,5 раза увеличилось число пациентов, принимаемых по записи
Как сообщил врач, поликлиническое звено больницы вошло в проект «Новая поликлиника» осенью 2017 года. За это время максимальное время ожидания приема участковым терапевтом сократилось с трех-пяти дней до одного. 63 % пациентов осматривается по предварительной записи, в начале проекта этот показатель не превышал и четверти. Кроме того, пациенты стали чаще записываться на прием через интернет — доля таких увеличилась с 6 до 16 %. Таким образом, доступность медицинских услуг увеличилась.
По словам Максима Решетникова, уже в октябре в поликлинике завершат ремонтные работы. Изменится внешний вид регистратуры и всех общих помещений медучреждения. «Наша задача — сделать медицинские услуги в крае более качественными и более доступными. Это достигается за счет административных преобразований — объединения учреждений, за счет организационных изменений — оптимизации работы персонала, а также за счет создания более комфортных условий пребывания пациентов, — подчеркнул губернатор. — При этом многое все равно зависит от людей на местах, от их мотивации и профессионализма». Для этого, пояснил Максим Решетников, в регионе постепенно вводится новая система оплаты труда. Предполагается, что за счет этих изменений качество медобслуживания и его скорость повысятся.
Как отметил главный врач больницы Сергей Лопатин, сотрудники больницы регулярно проводят разъяснительную работу с жителями, поясняют, каким образом работа выстроена сейчас. В результате жители отмечают положительные изменения в приеме пациентов.
В целом на ремонт больницы Коми-Пермяцкого округа в 2018 году планируется направить порядка 14,7 млн рублей. Из них 7 миллионов — на модернизацию зон регистрации и ожидания приема, устройство многофункционального кабинета, создание единого стиля здания поликлиники № 1, два с половиной миллиона рублей — на капитальный ремонт кровли поликлиники.
Кроме того, в этом году планируется начать строительство нового хирургического корпуса для больницы и новой детской поликлиники.
Напомним, всего до 2021 года в Пермском крае предполагается построить 25 новых объектов здравоохранения. На эти цели из бюджета Пермского края предполагается направить 7 млрд рублей. По данным на начало июня, ведется строительство и проектирование 13 медучреждений, 8 из них — в Перми.
© «Вечерние Ведомости»
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