В Прикамье реализуется «дорожная карта» доступности для инвалидов объектов и услуг

17:24 | 5.07.2018

На состоявшемся 4 июля селекторном совещании представители Минтранса, Минпромторга, Минтруда, регионов, общественных объединений инвалидов обсудили вопросы повышения уровня доступности объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и предоставляемых на них услуг для инвалидов и маломобильных групп населения. В работе селекторного совещания принял участие министр транспорта Пермского края Николай Уханов.



Заместитель министра транспорта Николай Асаул подчеркнул, что вопросы обеспечения доступности транспорта для инвалидов находятся на постоянном контроле Минтранса. В Комитете ООН успешно прошла защита российского доклада о выполнении Конвенции о правах инвалидов. «Комитет ООН положительно оценил проведенную в России за 6 лет работу по защите прав инвалидов, в том числе по обеспечению доступности для инвалидов транспорта», — уточнил он. С начала года Ространснадзор начал осуществлять госконтроль за обеспечением доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и предоставляемых пассажирских услуг. В течение года было проверено 40 регионов по вопросам транспортной доступности для инвалидов. Выявлено много недочетов: отсутствие кнопок вызова на входах в здания автовокзалов, указателей подъемных средств в воздушное средство, звуковой и зрительной информации; ненормативные пандусы, во многих аэропортах, даже современных, нет амбулифтов. Амбулифт — изобретение, призванное сделать жизнь людей с ограниченными физическими возможностями комфортной и безопасной. С помощью этого устройства производится подъем пассажира прямо к входу в самолет, минуя ступени трапа. На все недочеты руководителям регионов указано, даны рекомендации по их устранению.



В ходе совещания отмечена важность доработки региональных «дорожных карт», повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. Обсуждался и вопрос обучения сотрудников транспортной отрасли навыкам оказания инвалидам ситуационной помощи. На основе информации от 47 регионов, общее количество сотрудников, которым необходимо пройти обучение, составляет более 47 тыс. человек, из них уже прошли обучение более 37 тыс. (порядка 80 %). В соответствии с законодательством, все водители автомобильного и городского наземного электрического транспорта до выхода на линию должны пройти вводные инструктажи, в тематику которых включаются особенности обслуживания инвалидов.



Правительством Пермского края утверждено распоряжение от 12 декабря 2017 г. № 322-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Пермского края от 21 октября 2015 г. № 350-рп «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Пермском крае на 2015–2030 годы».



В настоящее время министерством транспорта совместно с представителями Пермской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Свердловской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» по территориальному управлению, АО «Международный аэропорт «Пермь», АО «Пермская пригородная компания», ПКГУП «Автовокзал», УК ООО «Автовокзалы Прикамья» создана рабочая группа по вопросам повышения доступности транспортного сообщения и объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения Пермского края.



На первом заседании рабочей группы состоится рассмотрение вопроса по организации информационной доступности, созданию единой горячей линии службы мобильности пассажиров Пермского края на территориях аэропорта, железнодорожных и автовокзалов.



Николай Уханов отметил, что на всех автовокзалах в крае оборудованы пандусы, кнопки вызова сотрудников, на Пермском автовокзале — тактильные полосы для слепых. Руководство автовокзала работает в тесном контакте с Пермской краевой организацией Всероссийского общества инвалидов.



Для решения проблем транспортной доступности социальных объектов для людей с ограниченными возможностями в Пермском крае организована служба «Социальное такси». Данная услуга предоставляется для инвалидов I–II группы, имеющих II–III степень ограничения к передвижению, инвалидов I–II группы старше 70 лет и детей-инвалидов с сопровождающим лицом.



В международном аэропорту Пермь есть целый перечень услуг для маломобильных пассажиров, которые предоставляются бесплатно. Это встреча маломобильного пассажира у транспорта; сопровождение и помощь при регистрации на рейс и оформлении багажа для воздушной перевозки, прохождении предполетного и послеполетного досмотров, пограничного и таможенного контроля в аэропорту, посадке на воздушное судно и высадке из него, получении багажа по прибытии воздушного судна; предоставление инвалидного кресла-коляски для передвижения по терминалу и для посадки на борт воздушного судна; обеспечение доставки и посадки на борт воздушного судна и высадки из него с использованием амбулаторного лифта, спецмашины или перронного автобуса.