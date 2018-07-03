Пермский край за январь — апрель 2018 года вновь стал лидером ПФО по средней зарплате

17:09 | 5.07.2018

По данным Пермьстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь — апрель 2018 года в Прикамье составила 33 776,2 рубля. При этом за апрель 2018 года показатель составил 35 246,9 руб., увеличившись с начала года на 10,1 %.



Таким образом, по уровню заработной платы Пермский край занимает первое место среди регионов Приволжского федерального округа с февраля 2016 года.



На втором месте в ПФО по уровню заработной платы — Республика Татарстан (33 179,00 руб.), на третьем — Нижегородская область (32 399,00 руб.).



В министерстве экономического развития Пермского края констатировали, что увеличение заработной платы наблюдается на фоне роста основных социально-экономических показателей края. Так, индекс промышленного производства в апреле 2018 года по отношению к предыдущему месяцу составил 106,1 %. А отношение среднемесячной заработной платы к прожиточному минимуму населения увеличилось с 3,16 в начале 2017 года до 3,29 в I квартале 2018 г.