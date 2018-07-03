В Перми устанавливают обстоятельства гибели подростка

16:19 | 5.07.2018

В Дзержинском районе Перми проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела подростка во дворе жилого дома, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



Предварительно установлено, что вчера, 4 июля, вечером в Дзержинском районе возле жилой многоэтажки обнаружено тело 17-летнего подростка.



Опрошены очевидцы, зафиксирована обстановка на месте происшествия, ведутся проверочные мероприятия, которые позволят установить обстоятельства происшествия и причины смерти подростка. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.