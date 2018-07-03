В Перми установят 5 километров дорожных ограждений

16:10 | 5.07.2018

До ноября этого года планируется установить около 5 тысяч метров пешеходных ограждений и 200 метров автомобильных. Ограждения будут устанавливаться во всех районах города.



Монтаж специальных металлических конструкций запланирован на улицах с интенсивным транспортным движением вдоль дорог и тротуаров.



Как отметили в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», пешеходные ограждения играют серьезную роль в обеспечении безопасности дорожного движения. Они предназначены для предотвращения выхода пешеходов на проезжую часть в неустановленных местах. Автомобильные ограждения препятствуют выезду транспорта за пределы проезжей части.



Работа по установке ограждений ведется ежегодно. Все ограждения устанавливают в соответствии с требованиями ГОСТ, регламентирующими нормы безопасности дорожного движения.