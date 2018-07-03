Пермяков приглашают на бесплатные спортивные тренировки в экстрим-парк

14:38 | 5.07.2018

Желающих потренироваться ждут по адресу: ул. Екатерининская, 225а.



В комитете по физической культуре и спорту администрации Перми рассказали, что каждый четверг в 20.00 и по воскресеньям в 19.00 зал функционального многоборья «PEKLO» проводит на территории экстрим-парка бесплатные тренировки под руководством опытных тренеров – действующих атлетов, победителей и призеров в функциональном многоборье и силовых видах спорта.



Кроме того, каждый понедельник, среду и пятницу в 19.00 в рамках программы по популяризации здорового образа жизни «Здравый смысл» проходят бесплатные разноплановые тренировки.



Любой желающий, независимо от вида спортивной подготовки, может поучаствовать в тренировках.