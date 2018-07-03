Укладка теплосетей увеличенного диаметра на ул. Газеты «Звезда» в центре Перми повысит проводимость энергоресурса

14:31 | 5.07.2018

В ходе работ энергетики «Т Плюс» и «ПСК» увеличат сечение участка тепломагистрали до 500 мм.



Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» продолжают перекладку тепловых сетей в рамках подготовки к отопительному сезону 2018–2019 годов. Очередной крупный объект этого лета — реконструкция тепловой сети на ул. Газеты «Звезда» в центральной части города Перми. Здесь на отрезке от ул. Пермской до ул. Ленина по программе «Т Плюс» «Re:Конструкция» будет переложено 175 м теплопровода. При замене используются современные трубы в ППУ-изоляции с повышенным сроком эксплуатации до 25 лет.



Важно отметить, что диаметр тепловой сети будет увеличен с 400 до 500 мм. Это позволит увеличить проводимость энергоресурса и повысить надежность энергоснабжения горожан в период осенне-зимнего максимума нагрузок. Кроме того, реконструкция позволит создать резерв мощностей для подключения к тепловой энергии новостроек.



Работы на ул. Газеты «Звезда» ведутся в том числе на проезжей части, вследствие чего перекрыто движение транспорта на участке Ленина — Пермская. Для автомобилистов и пешеходов выставлены предупреждающие знаки, место реконструкции ограждено в соответствии с правилами содержания ремонтных объектов улично-дорожной сети. Сейчас демонтированы старые трубы и возведена новая трасса для укладки теплопроводов увеличенного диаметра. Накануне были начаты работы по укладке новых теплопроводов.



Замена 16 км тепломагистралей в Перми по программе «Re:Конструкция» в 2017 году позволила существенно снизить число выявляемых дефектов, отмечает технический директор — главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Максим Рябенко: «Статистика показывает, что масштабное обновление, проведенное во всех районах города прошлым летом, положительно повлияло на выявляемую в ходе гидравлических испытаний повреждаемость теплосетей. Соответственно, по тому жилому фонду, где ранее наблюдались проблемы с качеством отопления и горячей воды, обращения стали поступать значительно реже. Это говорит о результативности тех мер, которые принимает ресурсоснабжающая организация в межотопительный период».



Развивая задел прошлого лета, энергетики «Т Плюс» намерены переложить еще 8 км теплосетей на ключевых участках во всех районах города. Помимо уже выполненной реконструкции на ул. Осинской, где завершается восстановление благоустройства, работы идут на ул. Крисанова и ул. Краснова. В июле также стартует продолжение реконструкции теплосети на ул. Островского и ул. Петропавловской.