Резидентами ТОСЭР «Чусовой» создано уже более 200 рабочих мест

14:25 | 5.07.2018

На территории опережающего социально-экономического развития «Чусовой» (ТОСЭР) появилось два новых резидента. Соответствующие соглашения об осуществлении деятельности министерство территориального развития Пермского края заключило с ООО «Экотоп» и ООО «Швейная фабрика «РК».



В рамках соглашения ООО «Экотоп» запустит производство топливных пеллет из древесных отходов и планирует создание 21 нового рабочего места. ООО «Швейная фабрика «РК» планирует запустить в Чусовом новое производство по пошиву спецодежды и создать 37 новых рабочих мест. Таким образом, в общей сложности резиденты ТОСЭР создали 221 новое рабочее место.



До конца 2018 года статус резидентов ТОСЭР «Чусовой» планируют получить еще 7 организаций, инвестиционные проекты которых предусматривают создание около 700 новых рабочих мест.



Отметим, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал, что в Чусовом есть инвесторы, готовые инвестировать, создавать предприятия и новые рабочие места для жителей города. По его словам, открытие новых предприятий стимулирует социально-экономическое развитие всего региона.



Напомним, ТОСЭР «Чусовой» создана постановлением Правительства РФ в прошлом году на период с 2017 по 2026 год. Для резидентов установлены минимальные объемы капитальных вложений — не менее 5 млн рублей — и минимальное количество новых постоянных рабочих мест — не менее 20 — в течение первого года после включения юридического лица в реестр резидентов ТОСЭР.



В министерстве территориального развития Пермского края отмечают, что статус ТОСЭР дает возможность бизнесу, создающему в моногороде новые рабочие места, стать резидентом и получить налоговые льготы и сниженные в несколько раз тарифы страховых взносов.



С информацией о льготах для резидентов ТОСЭР, нормативных правовых актах, устанавливающих требования к резидентам ТОСЭР и порядок получения статуса резидента ТОСЭР, можно ознакомиться на официальном сайте министерства территориального развития Пермского края по ссылке: minter.permkrai.ru/toser/territoriya-operezhayushchego-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-chusovoy.