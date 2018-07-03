Пермь: новости дня
14:03 | 5.07.2018
В Прикамье подписано первое соглашение о сотрудничестве IT-компании и вуза по подготовке кадров для цифровой экономики
В присутствии губернатора Пермского края Максима Решетникова подписи под документом поставили ректор Пермского государственного национального исследовательского университета Игорь Макарихин и генеральный директор группы компаний «Мерлион» Дмитрий Виноградов.
Соглашение предусматривает создание совместных программ обучения, ведение совместных исследований, осуществление образовательных, методических и издательских проектов, сотрудничество в сфере новых образовательных программ инновационного характера, обмен опытом по вопросам их применения и внедрения в практическую деятельность. Для студентов это возможность соответствовать уровню цифрового общества и быть востребованными на рынке.
Как пояснил губернатор, подготовка кадров — это ключевой момент для дальнейшего развития цифровой экономики в регионе. «В Пермском крае создан серьезный задел в виде вузов, которые готовят специалистов высокого уровня. Пермские выпускники востребованы у международных и федеральных компаний, — говорит глава Прикамья. — В сфере IT важно развиваться очень динамично, поэтому нам нужно готовить такие кадры в региональных вузах, которые бы видели развитие отрасли на перспективу, а для этого им нужен опыт». Кроме того, Максим Решетников обозначил, что это соглашение — пилотное. Интерес к проекту проявили сразу несколько компаний, поэтому этот опыт будет продолжен.
Уже с этого года студентам 3-го и 4-го курсов двух направлений механико-математического факультета ПГНИУ будет предложено заключить договоры о целевой подготовке. Для студентов это возможность пройти реальную практику в крупнейшей российской IT-компании и «не потеряться» на рынке. Соглашение также предусматривает различные стипендиальные программы.
Как отметил ректор ПГНИУ Игорь Макарихин, на старте проекта механико-математический факультет готов сформировать группы численностью 20–25 студентов, которые будут обучаться по специальной программе: «Проект подразумевает акцент на практических навыках и проектах, с помощью которых большинство выпускников могут стать сотрудниками предприятия-партнера. В перспективе мы планируем выйти на заявленные 200 человек — это будет весомый вклад в подготовку кадров для цифровой экономики региона».
Сама компания заинтересована в привлечении молодых специалистов из пермских вузов. По словам Дмитрия Виноградова, большое количество сотрудников и основной «костяк» компании составляют выпускники местных университетов.
«Держать руку на пульсе IT-отрасли можно только за счет молодежи. Поэтому мы готовы инвестировать в будущие кадры. Мы ищем заинтересованных студентов и стремимся к тому, чтобы каждый, кто обладает желанием работать в IT и смежных областях, смог реализовать себя», — подчеркнул топ-менеджер.
Напомним, в регионе уже сейчас ведется работа по созданию необходимой цифровой инфраструктуры. Цифровизация начата в сфере здравоохранения и государственных услуг. В ближайшие 2 года будет реализована программа подключения к широкополосному интернету социальных объектов края и программа устранения цифрового неравенства.
Для решения всех этих задач нужны кадры, специалисты IT и смежных отраслей. Напомним, ранее губернатор заявлял о важности подготовки большего числа специалистов этих направлений. Вопрос подготовки кадров обсуждался в рамках состоявшейся IT-сессии. В настоящее время по поручению губернатора вузы Прикамья формируют предложения по увеличению набора на IT-специальности.
© «Вечерние Ведомости»
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