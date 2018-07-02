Пермь: новости дня
17:29 | 4.07.2018
Во время Дягилевского фестиваля гостиницы Прикамья увеличили выручку почти на 20 %
В этом году фестиваль превзошел прошлогодний по многим показателям: увеличилась география стран-участников и стран-зрителей. Было задействовано больше площадок, прошло больше мероприятий. В общей сложности было продано порядка 14,5 тысячи билетов. «11 дней в городе царила невероятная творческая атмосфера. Но мы изначально подходили к Дягилевскому фестивалю не только как к уникальному культурному событию. Для нас теперь это еще и источник экономического движения — мы больше внимания уделили привлечению туристов, — отметил губернатор Максим Решетников. — Была проведена тщательная подготовка. И предварительные результаты социсследования, которые сегодня есть, говорят о том, что фестивали могут стать инструментами повышения привлекательности края».
Как доложил министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, оценка экономического эффекта от проведения фестиваля в этом году была проведена впервые. «Партнерами фестиваля стали 10 отелей и около 20 ресторанов и кафе. Все они говорят об увеличении выручки и средних чеков. Так, гостиницы, несмотря на то, что они делали скидки до 30 % гостям фестиваля, увеличили выручку почти на 20 %. Гости фестиваля посещали экскурсии и покупали комплексные туры», — рассказал министр. Участниками экскурсий по театральному закулисью стали 233 человека. Было выдано 1500 карт Перми, 112 человек приобрели сборные туры «Дягилев-тур» на 3 ночи/4 дня.
Кроме того, были проведены экскурсии, в том числе на английском и немецком языках, для туристов, самостоятельно приехавших на фестиваль. Общее количество участников организованных экскурсий составило 270 человек.
Фестиваль этого года по многим параметрам стал рекордным. В мероприятиях было задействовано наибольшее число площадок, в событиях фестивального клуба приняли участие более 7 тысяч человек, а в организации мероприятий приняло участие наибольшее число волонтеров — в 3 раза больше, чем в 2017 году.
Согласно статистике, предоставленной социологами Высшей школы экономики, 70 % зрителей — это женщины, 30 % — мужчины. Большинство зрителей (свыше 86 %) оценили фестивальные события на «отлично» и «хорошо».
Соотношение пермских и приезжих зрителей составило 58,5 и 41,5 % соответственно. Большинство зрителей из числа приехавших в Пермь на фестивальные мероприятия составили москвичи (24,5 %), представители Санкт-Петербурга и Екатеринбурга — по 4,15 %, иных регионов — 4,57 %. Еще 4,15 % зрителей составили зарубежные гости.
По словам директора филиала Высшей школы экономики Галины Володиной, средний возраст гостей фестиваля — 44 года, 80 % гостей имеют высшее образование, 295 являются руководителями. «Дягилевский фестиваль является точкой притяжения интеллектуалов, которые хотят наслаждаться искусством. Фестиваль играет важную роль в развитии искусства и культуры мирового уровня. А развитие культуры, наравне с образованием, как мы знаем, является серьезной сферой инвестиций в человеческий капитал», — заявила Галина Володина.
Результаты проведенного НИУ «ВШЭ Пермь» социологического исследования будут более подробно рассмотрены после его завершения, осенью текущего года.
За 11 фестивальных дней на 10 площадках состоялось 36 событий. Перед зрителями выступили 23 коллектива и 19 исполнителей, в том числе из России, Италии, Австрии, Германии, Греции, Франции, Бельгии, Польши, Турции, Канады, США, стран Африки. Было представлено 6 российских и 2 мировые премьеры.
Мероприятия фестиваля были представлены как на традиционных площадках — Пермский театр оперы и балета, Органный зал Пермской филармонии, Дом Дягилева, частная филармония «Триумф», Пермская художественная галерея, так и на задействованных впервые — концертный зал гостиницы «Урал», ДК Солдатова, Театр юного зрителя, Дворец спорта «Орленок» и, что вызвало особый интерес публики, один из цехов завода им. Шпагина.
XII Дягилевский фестиваль приятно удивил участников и гостей многочисленными новациями.
Как и ожидалось, главным событием Дягилевского фестиваля стала премьера драматической оратории Артюра Онеггера «Жанна на костре» в постановке одного из самых востребованных в мире режиссеров Ромео Кастеллуччи. Это копродукция Пермского театра оперы и балета и ведущих сцен Европы: Лионской национальной оперы (Франция), театра Ла Монне (Бельгия) и Театра Базеля (Швейцария). Не менее значимыми стали и другие премьеры фестиваля — балет Nicht Sсhlafen («Не спать»), спектакль «Иглы и опиум», перформанс Мередит Монк.
© «Вечерние Ведомости»
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