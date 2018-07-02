Жители Прикамья сэкономят время на сдаче анализов – создана единая краевая лаборатория

16:53 | 4.07.2018

На заседании правительства Пермского края подписано распоряжение о создании «Краевого клинико-диагностического центра». Как поясняют в региональном минздраве, учреждение будет выполнять функцию централизации лабораторных служб края.



«Необходимо сформировать единые подходы относительно количества и качества проведения лабораторных исследований, для всех лабораторий в крае будут созданы единые алгоритмы приема и обработки анализов. Суть реализации проекта централизации лабораторных служб — создание нескольких крупных лабораторий, куда будут дистанционно направляться плановые виды анализов, самому пациенту ехать никуда не нужно. Все заборные пункты останутся работать на своих местах, близко к населению, но самостоятельно будут обрабатывать только экстренные виды анализов», — говорит министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев.



Отметим, на территории Пермского края работает больше 160 лабораторий. За год в регионе жители делают порядка 70 миллионов тестов, в среднем один пациент делает 30 тестов в год.



При этом, несмотря на такой объем тестов, большая часть из них до сих пор делается с использованием ручных методик, соответственно полученные данные часто бывают недостоверными. Лаборатории часто перепроверяют результаты анализов друг друга, также в небольших учреждениях ограничен перечень тестов, что существенно сказывается на удобстве и доступности оказания медицинской помощи для пациентов.



Напомним, в Пермском крае идет постепенная цифровизация системы здравоохранения, что постепенно снизит нагрузку на медицинский персонал и улучшит качество оказываемых услуг. По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, итогом развития медицины должен стать не просто рост продолжительности жизни, которая увеличилась в 2017 году на один год, а рост продолжительности активной, здоровой жизни.