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Пермь: новости дня


16:48 | 4.07.2018

Губернатор Пермского края возглавит Координационный совет по развитию цифровой экономики

Создан Координационный совет по развитию цифровой экономики Пермского края при губернаторе Пермского края. Соответствующее распоряжение подписано главой Прикамья Максимом Решетниковым сегодня, 4 июля, по итогам заседания краевого правительства. В состав Координационного совета войдут представители промышленности, IT-сектора, науки, образования, исполнительной и законодательной власти. Члены совета включены в постоянный процесс обсуждения и координации проектов. Губернатор сообщил, что сам возглавит Координационный совет.

Как отметил Максим Решетников, тема цифровой экономики определена одним из стратегических направлений развития страны в соответствующем указе президента. Край начал работу в этом направлении еще в прошлом году. «В мае этого года у нас появилась концепция развития цифровой экономики. Мы ее обсудили и договорились, что раз в полгода будем ее обновлять, потому что рынки развиваются очень быстро. Для нас здесь главное — так же гибко продолжать двигаться и развиваться», — подчеркнул губернатор. Также он добавил, что для принятия взвешенных и стратегически верных решений важно, чтобы в работе Координационного совета принимали участие представители всех вузов, IT- и промышленных предприятий.

В своем выступлении министр информационного развития и связи Прикамья Игорь Никитин рассказал о пяти направлениях работы Совета. Ими стали развитие инфраструктуры цифровой экономики, подготовка кадров, цифровая трансформация промышленности, цифровизация госуправления и «умный город». «Задачами, которые стоят перед Советом, мы видим: создание условий для ускоренного развития цифровой экономики в крае, повышение конкурентоспособности региона, формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, развитие технологий подготовки квалифицированных кадров в сфере информационных технологий. Кроме того, важными направлениями являются организация внедрения информационных технологий «Умный город» на территории Пермского края и координация деятельности по созданию технопарков в сфере высоких технологий», — заявил министр.

О внедрении технологии «Умный город» на территории края рассказала директор Пермского филиала АО «ЭР-Телеком Холдинг» Елена Мадрикова. По ее словам, до августа в Перми на тестовом участке ул. Попова будет установлено дополнительное оборудование, например, по обеспечению публичной сети вай-фай. На основе полученных результатов будет принято решение о распространении технологий в другие города края.

Кроме того, сейчас технологии «Умного города» тестируются в Березниках и Новых Лядах. Технологии «Умной школы» реализуются в школе, расположенной в микрорайоне Пролетарский.

Напомним, работа по цифровизации региона началась осенью 2017 года. В мае на III Стратегической сессии широкому экспертному сообществу была представлена Концепция развития цифровой экономики Пермского края, по итогам ИТ-сессии были определены пять основных направлений и приоритетные проекты, сформирована команда цифровой трансформации региона, рассмотрены условия, барьеры, инициативы.

© «Вечерние Ведомости»

 


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