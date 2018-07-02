Губернатор Пермского края возглавит Координационный совет по развитию цифровой экономики

16:48 | 4.07.2018

Создан Координационный совет по развитию цифровой экономики Пермского края при губернаторе Пермского края. Соответствующее распоряжение подписано главой Прикамья Максимом Решетниковым сегодня, 4 июля, по итогам заседания краевого правительства. В состав Координационного совета войдут представители промышленности, IT-сектора, науки, образования, исполнительной и законодательной власти. Члены совета включены в постоянный процесс обсуждения и координации проектов. Губернатор сообщил, что сам возглавит Координационный совет.



Как отметил Максим Решетников, тема цифровой экономики определена одним из стратегических направлений развития страны в соответствующем указе президента. Край начал работу в этом направлении еще в прошлом году. «В мае этого года у нас появилась концепция развития цифровой экономики. Мы ее обсудили и договорились, что раз в полгода будем ее обновлять, потому что рынки развиваются очень быстро. Для нас здесь главное — так же гибко продолжать двигаться и развиваться», — подчеркнул губернатор. Также он добавил, что для принятия взвешенных и стратегически верных решений важно, чтобы в работе Координационного совета принимали участие представители всех вузов, IT- и промышленных предприятий.



В своем выступлении министр информационного развития и связи Прикамья Игорь Никитин рассказал о пяти направлениях работы Совета. Ими стали развитие инфраструктуры цифровой экономики, подготовка кадров, цифровая трансформация промышленности, цифровизация госуправления и «умный город». «Задачами, которые стоят перед Советом, мы видим: создание условий для ускоренного развития цифровой экономики в крае, повышение конкурентоспособности региона, формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, развитие технологий подготовки квалифицированных кадров в сфере информационных технологий. Кроме того, важными направлениями являются организация внедрения информационных технологий «Умный город» на территории Пермского края и координация деятельности по созданию технопарков в сфере высоких технологий», — заявил министр.



О внедрении технологии «Умный город» на территории края рассказала директор Пермского филиала АО «ЭР-Телеком Холдинг» Елена Мадрикова. По ее словам, до августа в Перми на тестовом участке ул. Попова будет установлено дополнительное оборудование, например, по обеспечению публичной сети вай-фай. На основе полученных результатов будет принято решение о распространении технологий в другие города края.



Кроме того, сейчас технологии «Умного города» тестируются в Березниках и Новых Лядах. Технологии «Умной школы» реализуются в школе, расположенной в микрорайоне Пролетарский.



Напомним, работа по цифровизации региона началась осенью 2017 года. В мае на III Стратегической сессии широкому экспертному сообществу была представлена Концепция развития цифровой экономики Пермского края, по итогам ИТ-сессии были определены пять основных направлений и приоритетные проекты, сформирована команда цифровой трансформации региона, рассмотрены условия, барьеры, инициативы.