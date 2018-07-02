Пермская УК «ЭксКом» отмечена в числе самых ответственных потребителей «Т Плюс»

16:32 | 4.07.2018

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в Группу «Т Плюс») назвало пятерку крупных промышленных потребителей с наиболее высокой платежной дисциплиной и ответственным отношением к потреблению энергоресурсов. Среди них — управляющая компания «ЭксКом» из города Перми, которая уже более 18 лет представлена на рынке жилищно-коммунальных услуг и организует управление почти 200 жилыми домами в столице Прикамья.



Клиентов энергосбытовой компании поощрили в рамках церемонии награждения победителей V Федеральной акции «Надежный партнер». Целью проекта является формирование, поддержание и развитие партнерских отношений между поставщиками и потребителями топливно-энергетических ресурсов и услуг ЖКХ. Инициатива реализуется при поддержке комитета по экономической политике Совета Федерации.



За многолетнее продуктивное сотрудничество лауреатов поблагодарила директор по работе с дебиторской задолженностью «ЭнергосбыТ Плюс» Марианна Кобякова. Она отметила, что цель компании в рамках конкурса — наладить доверительные, комфортные отношения со всеми добросовестными клиентами: «Мы всегда открыты к диалогу с теми, кто демонстрирует конструктив, и готовы идти навстречу в сложных ситуациях. Призываю всех наших потребителей «тянуться» вслед за пятеркой лучших и убедиться, что партнерство — лучший выход для всех сторон».



Среди контрагентов Группы «Т Плюс» почетное звание «Надежный партнер», помимо представителей Перми, получили компании из Ижевска, Сыктывкара, Нижнего Новгорода и Каменска-Уральского (Свердловская область).