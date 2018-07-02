Объявлены требования для получения статуса технопарка в Пермском крае

16:22 | 4.07.2018

Сегодня, 4 июля, на заседании правительства Пермского края был утвержден Порядок наделения организации полномочиями на деятельность по управлению технопарком в сфере высоких технологий.



Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, теперь каждый собственник объекта капитального строительства, земли, которые соответствуют установленным требованиям, может получить статус технопарка. «Этот статус дает особый режим налогообложения, налоги взимаются по пониженным ставкам. Соответствующее законодательство было принято весной этого года. Закон был принят, поэтому сейчас мы принимаем подзаконные акты, что позволит нам перейти к оперативной работе с потенциальными площадками и с бизнесом», — говорит губернатор.



Напомним, весной был принят закон по индустриальным паркам, открывающий дополнительные льготы по имуществу и налогу на прибыль для технопарков. Принятие этого закона позволяет создавать парки высоких технологий, инфраструктуру и условия, которые будут не только удерживать компании в регионе, но и привлекать на площадку представителей соседних субъектов Федерации.



По словам министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексея Чибисова, законом даны определения технопарка в сфере высоких технологий, управляющей компании технопарка, резидента технопарка. «В целях его реализации мы сегодня принимаем Порядок, определяющий формат присвоения площадке статуса технопарка в сфере высоких технологий, требования к технопарку, его резидентам, участникам и управляющей компании. Принятие Порядка позволит нам приступить к непосредственной работе с потенциальными площадками для создания в регионе технопарков в сфере высоких технологий», — отметил он.



Также министр пояснил, что деятельность технопарков в сфере высоких технологий ориентирована на разработку новых высокотехнологичных продуктов в отраслях экономики с высоким инновационным потенциалом, а основной деятельностью резидентов технопарков станет развитие «цифровой экономики» и «цифровых производств», а также биотехнологий.



Сегодня в этих секторах края работает 700 предприятий, имеющих среднюю выручку порядка 50 млн рублей в месяц, а общий объем сектора экономики — 35 млрд рублей. Задача — создать точки роста в этой отрасли, предоставляющие благоприятные условия для ее опережающего развития.



Среди требований к объекту, который претендует на статус технопарка, общая площадь — не менее 7000 кв. м, конференц-зал на 200 мест и коворкинг на 30 мест. При этом не более 20 % площади технопарка предназначено для размещения непрофильных объектов (объектов торговли, общественного питания, сферы услуг). В технопарке должно размещаться не менее 10 резидентов и участников двух различных классов экономической деятельности, а на третий год функционирования технопарка совокупная ежегодная выручка его резидентов и участников должна составить не менее 1 млрд рублей.



Заявки на получение статуса технопарка и управляющей компании подаются претендентами в региональное министерство промышленности, являющееся уполномоченным органом по данной программе. Формальная проверка основных требований проводится в течение 5 рабочих дней, после чего в течение 10 рабочих дней проходит содержательная экспертиза проекта силами минпромторга Пермского края и двух заинтересованных органов — мининформразвития и минэкономразвития региона. После этого проходит защита проекта перед Координационным советом по развитию цифровой экономики, принимающим решение об одобрении или отклонении заявки.