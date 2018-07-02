Парк Горького приглашает пермяков на День семьи

16:11 | 4.07.2018

8 июля в честь Всероссийского дня семьи, любви и верности парк Горького приглашает на праздник, который появился в XIII веке благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии. Эту семейную пару православные христиане почитают за покровителей семьи и брака. У праздника даже есть памятная медаль «За любовь и верность» и очень нежный символ любви — ромашка.



В парке Горького День семьи проводится уже в пятый раз и с каждым годом становится более масштабным и ярким. В этом году гостей парка ждет развлекательная программа.



В 12:00–13:00 для малышей пройдет интерактивное представление в Театре бабушки Ротонды «Разноцветная сказка».



13:00–15:00 — на сцене парка состоится праздничный концерт с участием артистов, розыгрыши подарков от парка Горького и партнеров праздника, а также спортивные мастер-классы по семейной йоге и фитнесу для мам. Йога для беременных превращает вынашивание ребенка в удовольствие, гармонизирует душевное и физическое состояние женщины и служит гарантией естественных и благополучных родов. Программу ведет Екатерина Туктамышева.



13:00–17:00 — на центральной площади будут работать интерактивные площадки. Гостей парка ждут консультации экспертов в области товаров и услуг для будущих родителей, огромные картонные домики-раскраски, творческие мастер-классы и развлечения для всей семьи, мастер-классы по анимации, спортивные площадки от центра прикладной физкультуры, сенсорные игры и многое другое.



А в ротонде пройдет целый марафон увлекательных и добрых мастер-классов для взрослых и детей от фонда «Я помогаю детям», где можно будет смастерить «куклу-оберег» и веселых Смешариков, научиться рисовать 3D-ручкой и создать песочное шоу, стать настоящим фокусником и актером.



Билет-вездеход на все мастер-классы в ротонде обойдется всего в 100 рублей. Делиться своим мастерством и вдохновением будут настоящие профессионалы своего дела. Помогать просто — собранные средства пойдут на помощь школьникам, находящимся в социально опасном положении, а также из многодетных и малообеспеченных семей, для подготовки к новому учебному году.



15:00–17:00 — на главной сцене пройдет праздничный концерт «Семья — единство помыслов и дел» с торжественной церемонией вручения общественных наград — медалей «За любовь и верность» — достойным семейным парам Перми.



Во время праздника все любители бальных танцев могут стать активными участниками танцевальной и конкурсной программы, разыграть памятные сувениры и призы. Возраст участников не имеет значения.



В День семьи для молодоженов, которые решили пожениться в этот день, организаторы приготовили праздничный флешмоб: ровно в 16:00 на площади будет объявлен танец молодых, и новоиспеченные мужья и жены закружатся в вальсе под общие аплодисменты участников бала. Самые красивые танцующие пары будут удостоены специальных призов и подарков. Дресс-код: бальные костюмы, цвет в бальных костюмах — оттенки красного, белый; цветы — ромашки. Регистрация участников бала — 14:30–15:00.



Мероприятие проводится в рамках проекта — победителя XX Городского конкурса социально значимых проектов «Город — это мы!». Организаторы праздника: Совет ветеранов г. Перми и некоммерческая организация «Фонд социальных проектов «Вертикаль».