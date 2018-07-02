Четырем пермякам вручены удостоверения к почетному званию «Заслуженный артист Российской Федерации»

15:49 | 4.07.2018

Сегодня, 4 июля, заседание правительства Пермского края началось с вручения государственных наград Российской Федерации. Награды за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность вручил губернатор Пермского края Максим Решетников.



Указом президента РФ Владимира Путина почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присвоено артисту краевого государственного автономного учреждения культуры «Пермский академический Театр-Театр» Михаилу Гасенегеру и артисту балета государственного краевого бюджетного учреждения культуры «Пермский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр оперы и балета имени П.И. Чайковского» Сергею Мершину.



Губернатор поздравил артистов с высоким достижением на профессиональном поприще и пожелал им дальнейших творческих успехов, вдохновения и благодарных зрителей.



Отметим, почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присвоено главному балетмейстеру Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского Алексею Мирошниченко и артистке-вокалистке (солистке) ведущему мастеру сцены этого же театра Надежде Павловой.



Михаил Исаакович Гасенегер в творческом багаже имеет более 30 ролей, сыгранных на сцене Пермского академического Театра-Театра. Помимо работы в театре, Михаил Гасенегер играет спектакли на сцене Пермского дома актера, записывает аудиокниги и является ведущим на пермском телеканале «VETTA».



Сергей Сергеевич Мершин около 17 лет исполняет первые партии в Пермском театре оперы и балета, всего в исполнении артиста их около 30. Ежегодно творчество пермского премьера вызывает неизменное признание любителей хореографического искусства в его зарубежных турне и во время его индивидуальных гастролей в городах России.