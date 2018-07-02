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14:38 | 4.07.2018
Клавдия Консон: «В Пермском крае ведется очень большая работа по различным направлениям для людей пожилого возраста»
«На сегодняшний день в Пермском крае ведется очень большая работа по различным направлениям для людей пожилого возраста. В том числе речь идет об очень пожилых людях, которым стало труднее жить дома, и они приняли решение перейти в дома долгосрочного, долговременного ухода. По этой причине разработано несколько программ, и сегодня мы их успешно внедряем у вас. Мы сделали маршрутизацию, типизацию клиентов. Они получают всю доступную социальную поддержку, помощь, адаптацию в новых условиях. Таким образом, мы сохраняем их функциональную деятельность – они находятся в обществе среди своих сверстников, друзей, коллег, у них есть продолжение взаимоотношений с их семьями. Но самое главное, что мы изменили понимание персонала – медсестры, врачи, физиотерапевты, эрготерапевты стали относиться к своей работе по-другому», - говорит Клавдия Консон.
Как специалист в области гериатрии, психогериатрии и паллиативной медицины она является консультантом для учреждений социальной сферы Пермского края по разработке индивидуальных программ ухода за пожилыми людьми, проживающих в домах-интернатах. Также она проводит семинары, на которых делится опытом, как осуществляется сестринский уход в Израиле.
«Это очень интересная технология, которая заставляет медицинский персонал думать, а не просто автоматически выполнять свои обязанности. Во-первых, ранее медсестра была исполнителем врачебных назначений, а теперь она выступает организатором процесса оказания всех социальных услуг. Во-вторых, мультимедийный подход к организации услуги. Все специалисты, медицинский персонал вкупе, обсуждая и организуя процесс, все вместе действуют на результат. Мы ездим всегда большой командой, т.к. в нашем учреждении много структурных подразделений, расположенных в четырех муниципальных районах. Обязательно в дальнейшем транслируем всю полученную информацию на персонал, иначе в таком обучении нет смысла. И самое главное – это внедряется. Меняется подход к организации сестринского ухода, подход в интернатах нашего типа становится кардинально другой. Повышается ответственность и самостоятельность работников при исполнении своих обязанностей», - делится впечатлениями заместитель директора по вопросам здравоохранения Озерского психоневрологического интерната Елена Семисынова.
Как отмечает Клавдия Консон, программа долговременного ухода подразумевает изменение качества жизни человека, сохранение его функционального и когнитивного статуса. Для этого персонал должен быть обучен и с пониманием относиться к пожилым людям. По ее мнению, сегодня 85 и 90 лет уже не возраст, некоторые даже продолжают учиться в университетах, посещают клубы, знакомятся, дружат. Возраст не говорит о том, что пожилые люди должны сидеть дома. Именно поэтому гериатрическая служба должна быть на всех этапах, начиная с первичной помощи (амбулаторного приема в поликлинике), различные клубы по интересам по месту жительства, дома для пожилых людей, где бы им было в дальнейшем комфортно и не одиноко проживать.
Обучение сотрудников домов для пожилых людей идет по нарастающей. Начиналось все традиционно с теории, затем была добавлена клиническая часть, теперь и практика. Занятия идут с постоянным увеличением объема передаваемых знаний. Однако основная идея остается прежней – организовать сестринский уход на новом, более эффективном уровне. Семинары полезны всем сотрудникам интернатов, поскольку учитывается не только медицинский подход к подопечным, но и его психологическая составляющая, которая так важна при работе с пожилыми людьми.
«Очень много полезной информации. Мы применяем это в работе, обсуждаем, сотрудники проходят инструктажи. Это системная работа, мы собираемся каждые три месяца на это обучение. Одной из очень полезных для меня тем была «Передача данных мультидисциплинарной комиссии». Лекции очень хорошо читают, все очень доступно, практически показано. Все это очень полезно в работе», - рассказывает старшая медсестра Красновишерского психоневрологического интерната Светлана Кирпикова.
На этот раз в течение двух дней обучение пройдут более 60 сотрудников домов-интернатов для престарелых и психоневрологических интернатов из Красновишерска, Соликамска, Кудымкара, Губахи, Озерска, Чайковского, Кучино.
© «Вечерние Ведомости»
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