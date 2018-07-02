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Пермь: новости дня


13:34 | 4.07.2018

В Прикамье проверят испытательные лаборатории, работающие на проверке качества дорожных работ

На последнем заседании рабочей группы федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» обсуждался вопрос компетентности испытательных лабораторий, проводящих исследования качества выполненных дорожных работ. Сейчас в Пермском крае испытания проводят две лаборатории: КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края и лаборатория автодорожного факультета Пермского политехнического университета. При этом подрядчики на некоторых объектах обращаются в иные лаборатории, имеющиеся на территории края, с тем, чтобы на их объекте были взяты пробы (керны) и проведены лабораторные исследования на соответствие параметрам, определенным техническим заданием.

Рабочая группа решила создать комиссию в срок до 6 июля в составе представителей минтранса и заказчиков – представителей служб благоустройства членов Пермской агломерации; составить список лабораторий, подлежащих проверке; составить график выездов на проверки; провести проверки лабораторий до конца июля. К проведению проверок будет привлечена общественность.

С целью проведения проверок подготовлен опросный лист, в котором перечислены критерии оценки деятельности лабораторий (ИЛ). В перечне критериев: название организации, адрес, область деятельности, наличие документа, подтверждающего компетентность ИЛ, наличие Положения об ИЛ, руководства по качеству ИЛ, Паспорта ИЛ, содержащего сведения о сотрудниках, оборудовании, наличие должностных инструкций работников ИЛ, наличие документов, подтверждающих квалификацию и опыт сотрудников в указанной области деятельности (дипломы, свидетельства, записи в трудовой книжке, трудовые договоры), наличие оборудования для проведения исследований (испытаний), измерений в указанной области деятельности, наличие актуализированного фонда нормативных документов, устанавливающих требования к объектам и методам исследований (испытаний), измерений в заявленной области деятельности ИЛ, наличие утвержденных форм и систематическое ведение технических записей (журналов испытаний), проведение работ по подтверждению метрологической пригодности оборудования (поверка/калибровка средств измерений, аттестация испытательного оборудования).

Итоги проверок рабочая группа обсудит на первом августовском заседании.

© «Вечерние Ведомости»

 


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