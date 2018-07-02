В выходные на пермской набережной пройдут соревнования по мас-рестлингу

10:57 | 4.07.2018

В ближайшие «Выходные на набережной» любителей спорта ждут на чемпионате по мас-рестлингу — перетягиванию палки, национальному виду спорта Якутии.



Вечер пятницы, 6 июля, начнется с интерактивной программы в амфитеатре в 17:00. В 18:00 вечер продолжит детская дискотека. В 19:00 на сцене начнется концерт Павла Зарубина, а в 20:00 состоится выступление группы «Бригада Потапова».



Суббота, 7 июля, будет отмечена сразу двумя яркими событиями. В рамках проекта «Дни городов Прикамья» свою программу представит Добрянка. Познакомиться с городом, который называют «уральской Венецией», можно будет с 16:00 до 19:00.



Любителей спорта ждет чемпионат по мас-рестлингу, который стартует в амфитеатре в 11:00. Мероприятия чемпионата продлятся до 21:30. В 20:00 публику ждет концерт группы «1000000 years B.C». В это же время на Соборной площади начнется танцевальная вечеринка в стиле латино. Финальный аккорд вечера сыграют пермские диджеи. Дискотека продлится до 23:00.



8 июля в России отмечают один из самых добрых праздников — День семьи, любви и верности, а потому воскресная программа будет насыщена мероприятиями для родителей и детей. С 14:00 до 17:00 развлекательный центр «Октябрь» приглашает в «Городок безопасного детства» и на площадку, где установлен телескоп. В 17:00 в рамках проекта «Улица детства» на променаде пройдет мастер-класс «Архитектурные шляпы». Источником вдохновения для творчества станут исторические здания Перми.



В 18:00 детскую программу продолжит спектакль Пермского академического Театра-Театра «Сказка о царе Салтане».



Поклонников стендапа ждут на набережной в 20:30. Воскресный вечер завершится диджейским сетом. Подробную программу мероприятий можно найти на официальной странице «ВКонтакте»: vk.com/coastweekend.



Проект «Выходные на набережной» реализуется в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».