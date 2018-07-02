Три юных пермских музыканта вошли в оркестр Юрия Башмета

19:02 | 3.07.2018

Это будет новый, расширенный состав Всероссийского юношеского симфонического оркестра 2018–2020 годов.



Екатерина Башкирцева, гобой, Пермский музыкальный колледж (педагог — Ольга Соловьева), и Ксения Маргашова, скрипка, Детская музыкальная школа № 1 г. Перми (педагог — Ольга Смагина), стали участниками основного состава. А Вера Вятчанина (Детская музыкальная школа № 3) попала стажером в группу виолончелей (педагог — ЗРК РФ Мария Вдовина). Всего же в отборе приняло участие 20 юных музыкантов со всего Прикамья.



В этом году, в связи с беспрецедентным количеством участников отборочных прослушиваний и большим количеством по-настоящему талантливых молодых музыкантов, принято решение изменить систему формирования коллектива: отныне Всероссийский юношеский симфонический оркестр будет существовать в расширенном составе, не меняя его в течение ближайших двух лет (до момента проведения следующего национального отбора).



Под каждое конкретное выступление или турне будет формироваться состав оркестра из числа участников общего списка музыкантов Всероссийского юношеского симфонического оркестра. А в феврале в Сочи оркестр будет собираться в полном составе для участия в концертах Зимнего Международного фестиваля искусств и занятий в рамках Международной музыкальной академии фестиваля.



Первое турне нового оркестра состоится с 30 августа по 18 сентября 2018 года. Концерты пройдут в Сингапуре, Шанхае, Пекине и Сеуле.



Пермская краевая филармония, на базе которой проходили прослушивания, поздравляет юных пермских звездочек с огромным успехом.



Организаторы также благодарят всех детей, принимавших участие в конкурсных прослушиваниях, их педагогов и родителей и подчеркивают, что будут рады видеть всех не прошедших конкурс среди участников нового отбора в оркестр в 2020 году.