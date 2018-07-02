После расторжения контракта с недобросовестным подрядчиком в Прикамье возобновлен ремонт моста через Сюзьву

18:47 | 3.07.2018

В Краснокамском районе Пермского края возобновлены работы по капитальному ремонту моста через реку Сюзьву на 449-м км федеральной автодороги М-7 «Волга» — участке, находящемся в ведении ФКУ Упрдор «Прикамье», сообщает министерство транспорта Пермского края. Капитальный ремонт будет завершен в этом году.



Напомним, в прошлом году работы на мосту через Сюзьву были приостановлены в связи с нарушением подрядной организацией сроков исполнения календарного графика. Упрдор «Прикамье» расторгло контракт в одностороннем порядке. На недобросовестного подрядчика наложены штрафные санкции.



Новый подрядчик в срок до 30 сентября 2018 года проведет замену балок пролетных строений сооружения, отремонтирует подходы, сопряжения и водосбросные лотки, устроит новое асфальтобетонное покрытие и ограждения.



На время работ на участке организовано реверсивное движение со светофорным регулированием.



Отметим, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал важность приведения в порядок дорожной инфраструктуры региона. По его словам, качество дорог напрямую влияет на безопасность жителей края и на качество жизни в крае.



Всего в 2018 году на реализацию дорожно-хозяйственной деятельности из Дорожного фонда Прикамья будет направлено 11,58 млрд рублей. Беспрецедентная сумма в 12 млрд рублей была направлена на дорожную инфраструктуру в 2017 году. За счет этих средств сокращается недоинвестированность отрасли, сформировавшаяся в предыдущие годы.



Отметим, сеть автомобильных дорог, находящихся в ведении ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» Федерального дорожного агентства», составляет 1921 км и проходит по территории пяти регионов: Пермскому краю (520,5 км), Кировской области (793 км), Республике Коми (283,6 км), Ненецкому автономному округу (4 км) и Удмуртской Республике (320,5 км).