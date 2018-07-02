Почти 170 пермских семей смогут заехать в свои квартиры в бывшем «проблемном объекте»

18:19 | 3.07.2018

Решением Ленинского районного суда города Перми «проблемный» объект по адресу ул. Островского, 30, признан пригодным к эксплуатации.



По информации министерства строительства и архитектуры Пермского края, сейчас жилищно-строительный кооператив должен заключить договоры на эксплуатацию объекта и передать жилые помещения членам ЖСК, после чего начнется процедура заселения. В свои квартиры заселятся 168 семей.



Первоначальным застройщиком дома была компания ООО «Камстройсервис», которая в мае 2013 года была признана банкротом. После участники строительства этого объекта сформировали ЖСК, с помощью которого вели достройку дома.



Так, после завершения всех необходимых процедур членами ЖСК дом на Островского, 30, будет исключен из списка долгостроев и на территории региона останется 11 «проблемных» объектов. А до конца года из запланированных шести минстрою останется ввести два объекта.



На прошлой неделе получил итоговое заключение Госстройнадзора и разрешение на ввод от администрации Перми десятилетний долгострой на ул. Окулова, 62, в результате чего более 200 семей смогут заселиться в долгожданные квартиры.



Напомним, 1 января 2018 года в Пермском крае вступил в силу закон «О мерах государственной поддержки отдельных категорий граждан, пострадавших от действий застройщиков, не завершивших строительство многоквартирного дома», по которому в качестве мер адресной поддержки «обманутым» дольщикам будут направляться субсидии. Средства могут быть использованы на уплату целевого взноса в ЖСК для оплаты достройки многоквартирного дома.



Для расчета субсидии введены предельные нормы общей площади жилья в зависимости от количества членов семьи, которые будут проживать в квартире.