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17:32 | 3.07.2018
В Прикамье тестируют безналичную оплату проезда в городском электротранспорте
«Пермгорэлектротранс» планирует внедрить систему по безналичной оплате проезда уже в этом году. Это позволит пассажирам самостоятельно выбирать способ оплаты проезда, а также минимизировать неудобства при отсутствии сдачи.
Одними из первых пассажиров, кто оплатил проезд картой, стали губернатор Пермского края Максим Решетников и глава города Перми Дмитрий Самойлов. Также участие в тестировании системы приняли представители МУП «Пермгорэлектротранс» и ПАО «Сбербанк».
По словам губернатора, транспортная система в регионе станет более современной и удобной для пермяков. «Развитие транспорта позволит обеспечить жителей доступной и качественной медицинской помощью, качественными образовательными услугами. Транспорт должен давать другой, более высокий уровень комфорта, — обозначил позицию краевых властей губернатор. — С точки зрения новых технологий мы пошли немного дальше, чем просто введение безналичной оплаты проезда. Мы рассматриваем возможность оплаты проезда с использованием технологии персональной идентификации по лицам пассажиров. Конечно, это будет добровольным дополнительным транспортным сервисом».
Кроме того, Максим Решетников отметил, что одним из первых изменений в системе оплаты общественного транспорта станет создание нового тарифного меню. Оно будет учитывать частоту использования жителями общественного транспорта и возможность покупки времени пользования автобусами, трамваями и троллейбусами.
Проект запускается в тестовом режиме в целях апробации системы. В рамках тестирования безналичной системы оплаты проезда необходимо будет совершить 250 тысяч транзакций с применением технологий. После этого будут подведены результаты эксперимента. Возможность безналичной оплаты проезда доступна во всем электротранспорте Перми. В будние дни на линии работает около 100 трамваев и около 80 троллейбусов.
«То, что мы сегодня видели, — это логичный шаг по повышению удобства пользования общественным транспортом для горожан, гостей города с точки зрения оплаты проезда. Электротранспорт остается приоритетом для городских властей, вместе с тем продолжим развивать автобусную маршрутную сеть. До конца этого года планируем переходить на организацию конкурсных процедур среди перевозчиков, условия которых подразумевают непосредственную оплату транспортных услуг», — отметил глава Перми Дмитрий Самойлов.
Отметим, для оплаты проезда банковской картой либо электронным устройством необходимо будет приложить карту либо устройство к валидатору и удерживать до момента выхода из терминала билета, подтверждающего оплату проезда. При этом со счета спишется сумма, равная одной стоимости проезда — 20 рублей. ПИН-код при этом вводить не требуется. На время тестирования багаж бесконтактной картой оплачивать будет нельзя. Оплатить проезд бесконтактной банковской картой или электронным устройством можно будет неограниченное количество раз подряд, при желании пассажира оплаты проезда за попутчика.
Стоит отметить, что на картах, которыми можно будет пользоваться, должен располагаться специальный значок в виде антенны либо надпись «PayPass» или «PayWave». При этом картами или электронными устройствами, не поддерживающими систему бесконтактной оплаты, проезд оплатить будет нельзя.
Управляющий Пермским отделением ПАО «Сбербанк» Константин Подвальный отметил, что использование безналичной формы расчета повысит удобство горожан. «Сегодня карточкой можно рассчитаться в любом магазине и почти в каждом киоске — это стало повседневной услугой. Мы считаем, что расчет картой должен быть доступен везде. В том числе и в общественном транспорте», — подытожил Константин Подвальный.
Во избежание проблем с оплатой поездки рекомендуется заранее проверить остаток денежных средств на счете, а также наличие денег. В случае если оплата картой или электронным устройством не будет совершена, то необходимо будет оплатить проезд наличными средствами.
© «Вечерние Ведомости»
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