Пермский край вошел в тридцатку регионов России по доступности жилья

15:47 | 3.07.2018

«РИА Рейтинг» опубликовало актуальный рейтинг регионов России по доступности в них жилья. Пермский край занял 24-е место. Регион обошел своих соседей в Приволжском федеральном округе: Свердловскую область (5,8 года), Республику Татарстан (5,8 года), Удмуртскую Республику (5,3 года), Оренбургскую область (5,3 года).



По данным авторов рейтинга, в Пермском крае семье с одним ребенком нужно копить на покупку квартиры 4,6 года. При этом средняя стоимость типовой квартиры площадью 53 кв. м составляет 2,2 млн рублей.



С рейтингом можно ознакомиться по ссылке: riarating.ru/regions/20180703/630098998.html.



Отметим, губернатор Пермского края Максим Решетников поставил задачу не просто обеспечить жителей региона новым жильем, по его словам, прикамцы должны вместе с жильем получать и всю необходимую социальную инфраструктуру. Новоселов нужно обеспечивать доступной медицинской помощью, их детей — местами в детских садах и школах. Важно предусмотреть комфортные транспортные развязки и общественные пространства для отдыха горожан.



Министерством строительства Пермского края ведется работа с участниками рынка строительства жилой недвижимости. Для девелоперов, работающих в регионе, обозначен принцип необходимости обеспечения территорий действующих застроек садами и школами.



Так, в апреле краевыми, городскими властями и компанией АО «Сатурн-Р» было принято решение о необходимости строительства объектов образования на территории строящегося микрорайона Красные Казармы. Сторонами было подписано соглашение о строительстве на территории возводимого микрорайона школы со стадионом и детского сада, а также транспортной инфраструктуры.



Ранее аналогичное соглашение было заключено с компанией «Кортрос». Согласно подписанному документу, застройщик передаст городской администрации в безвозмездное пользование, помимо парка у жилого комплекса «Гулливер», детский сад и площадку под строительство школы в центре города.



В общей сложности данные проекты позволят дополнительно обеспечить город 1225 местами в школах и 335 — в детских садах.



Важно, что строительство соцобъектов помимо того, что обеспечит детей будущих новоселов образовательными учреждениями, дополнительно повысит привлекательность проекта застройщика, что принесет пользу как жителям, так и бизнесу.



Отметим, данный рейтинг позволяет оценить потенциальные возможности покупки жилья в том или ином регионе. В качестве индикатора выступает оценочное минимальное количество лет, за которые семья с одним ребенком со среднестатистической зарплатой в своем регионе сможет без привлечения заемных средств накопить на типовую квартиру площадью 54 квадратных метра в ценах начала 2018 года, откладывая для этой цели свободный остаток денежных средств после осуществления минимально необходимых трат для поддержания текущей жизнедеятельности (прожиточный минимум в регионе для взрослых и детей).