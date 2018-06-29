Горьковка приглашает пермяков на вернисаж «Крымские мотивы»

13:54 | 3.07.2018

5 июля в 17.30 в краевой библиотеке имени А.М. Горького состоится презентация персональной выставки пермского художника Сергея Подреза «Крымские мотивы». Ее откроет отдел литературы по искусству в арт-фойе на 4 этаже.



Сергей Подрез – пейзажист, руководитель секции живописи Пермского отделения Союза художников России, член Всероссийской творческой общественной организации Союза, член Международной ассоциации изобразительных искусств. Художник является активным участником городских, региональных, областных, всероссийских и международных выставок. Имеет ряд персональных выставок. Кроме потрясающих пейзажей, пишет портреты, натюрморты. В последние годы увлекается созданием городских пейзажей Пермского края. Работы художника находятся в музеях и частных коллекциях в России и за рубежом.



Выставка будет открыта для читателей до конца лета. Вход свободный.