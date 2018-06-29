Горьковка приглашает пермяков на вернисаж «Крымские мотивы»

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Сергей Подрез – пейзажист, руководитель секции живописи Пермского отделения Союза художников России, член Всероссийской творческой общественной организации Союза, член Международной ассоциации изобразительных искусств. Художник является активным участником городских, региональных, областных, всероссийских и международных выставок. Имеет ряд персональных выставок. Кроме потрясающих пейзажей, пишет портреты, натюрморты. В последние годы увлекается созданием городских пейзажей Пермского края. Работы художника находятся в музеях и частных коллекциях в России и за рубежом.
Выставка будет открыта для читателей до конца лета. Вход свободный.
© «Вечерние Ведомости»
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