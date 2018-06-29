Полицейские помогли заблудившейся жительнице Прикамья выйти из леса

13:30 | 3.07.2018

Жительница пос. Голдыревский сообщила в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Кунгурский», что в лесном массиве, отправившись за грибами, заблудилась ее 67-летняя родственница. Заявительница объяснила, что находится на связи с пенсионеркой по мобильному, но та не может найти дорогу из леса.



Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, на место предположительного нахождения потерявшейся немедленно выехал наряд ДПС ГИБДД: старший лейтенант полиции Вячеслав Прорубников и лейтенант полиции Олег Маркштедер, осуществляющий патрулирование территории в этом районе. Одновременно с заблудившейся женщиной поддерживали связь по телефону из дежурной части межмуниципального отдела «Кунгурский». Наряд ДПС поставил на предполагаемой территории поиска служебный автомобиль с включенной сигнальной установкой, чтобы пенсионерка смогла выйти на громкий звук. Полицейские начали обследовать лес. Болотистая местность и сильный дождь осложняли поиски. После двух часов поисковых работ женщина нашлась - она вышла из чащи на звук сигнальной установки.



Как выяснилось, пенсионерка провела в лесу более 7 часов, блуждая в окрестностях с. Семсовхоз. Сотрудники ГИБДД убедились, что ее здоровью ничего не угрожает, напоили женщину горячим чаем и доставили домой.



На днях обе женщины обратились к начальнику МО МВД России «Кунгурский» и выразили благодарность за профессионализм, проявленный полицейскими, за их человеческое участие и неравнодушие к чужой беде.