Сборная Пермского края стала победителем I смены приволжского оборонно-спортивного лагеря

12:52 | 3.07.2018

В выходные завершилась первая смена юнармейского оборонно-спортивного лагеря (ЮОСЛ) Приволжского федерального округа «Гвардеец». На протяжении 18 дней участники смены осваивали навыки тактической, огневой, специальной и строевой подготовки, совершали полевые выходы, состязались в спортивных играх.



Сборная Пермского края, сформированная из учеников 7–8-х классов школ Перми, Губахи, Красновишерска и поселка Марковский Чайковского района, выступала в группе «Гвардеец-1». Ребята жили и соревновались на базе 210-го Гвардейского Ковельского Краснознаменного межвидового регионального учебного центра инженерных войск Минобороны России (г. Кстово, Нижегородская область).



Соперниками пермяков стали команды Удмуртии, Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Кировской и Нижегородской областей. Лидерство в общем зачете складывалось из личных результатов. Восьмиклассник из Красновишерска Кирилл Ваньков победил в беге на 2000 метров и побил рекорд «Гвардейца» в ходе сдачи нормативов ГТО в дисциплине «Отжимание». Кирилл отжался 112 раз, за что был награжден поездкой в Нижний Новгород на футбольный матч Чемпионата мира FIFA 2018 между сборными Швеции и Южной Кореи. Лучший результат в прыжках в длину с места показал пермяк Никита Бекмансуров. Анатолий Хафизов из Губахи стал лучшим при сдаче ГТО в упражнениях на пресс (поднимание туловища из положения лежа на спине). В командном зачете при сдаче нормативов ГТО пермяки также заняли первое место. В сумме с результатами во всех видах программы сборная Пермского края стала безоговорочным победителем лагеря «Гвардеец-1», второе место у ребят из Удмуртии, третье место заняла сборная Республики Марий Эл.



«За прошедшие полмесяца вы прошли серьезные курсы общевойсковой и физической подготовки, ознакомились с жизнью и бытом Российской армии. Вы своими глазами увидели, как устроены современные Вооруженные Силы Российской Федерации. Ежегодно такую школу мужества и взаимовыручки проходят сотни мальчишек из всех регионов Приволжского федерального округа. Уверен, что для многих из присутствующих участие в программе лагеря «Гвардеец» станет импульсом для выбора жизненного пути и профессии», — поздравил ребят Владимир Колчин, помощник полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.



Торжественным моментом закрытия смены стало вступление участников «Гвардейца» в ряды движения «Юнармия». Пермяки вместе со вчерашними соперниками по состязаниям принесли первую в жизни присягу на верность Родине.



Вторая смена в лагере «Гвардеец» будет организована с 3 по 19 июля для учащихся 10–11-х классов.