Дополнительные 0,5 млрд рублей из федерального бюджета ускорят строительство дорог в Прикамье

12:43 | 3.07.2018

В 2018 году Правительство РФ в виде дотаций выделит регионам 30,6 млрд рублей. Из них Пермский край получит почти 528 млн рублей, сообщает министерство финансов Пермского края.



«Дотация из резервного фонда России позволит ускорить строительство и реконструкцию дорог регионального и местного значения, включая такие крупнейшие объекты, как Восточный обход г. Перми, обход пос. Куеда и трасса Кунгур – Соликамск на участке Березники – Соликамск», — комментирует ситуацию министр финансов Пермского края Елена Чугарина.



Напомним, в ближайшие три года в Прикамье планируется построить и реконструировать 44,5 км дорог и 878,5 погонного метра мостов. Так, в 2018 году будут продолжены работы на трассе Березники – Соликамск, обходе Чусового, Восточном обходе г. Перми, обходе п. Куеда, дорогах Полазна – Чусовой и Частые – Бабка, работы по спрямлению шоссе Космонавтов.