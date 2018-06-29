Репертуар пермского Театрального фонтана пополнится детскими мелодиями

18:11 | 2.07.2018

Первый раз мелодии, знакомые с детства, прозвучали 1 июня в честь Дня защиты детей. Такое представление настолько понравилось пермякам, что МКУ «Пермблагоустройство» приняло решение добавить детские часы, а также расширить музыкальный репертуар фонтана.



Как пояснили в МКУ «Пермблагоустройство», детские мелодии Владимира Шаинского «Белогривые лошадки» и «Чунга-чанга» и «Танец маленьких утят» Томаса Вернера для детей и их родителей будут исполняться в пятницу в 18:00, а также в субботу и воскресенье в 15:00 и 18:00. Длительность представления составит 15 минут.



Также добавлен сеанс в 15:00 в пятницу, где будут играть мелодии David Garret — Swan lake theme, Bel Suono Vals и вальс Мендельсона.



В 20:45 по выходным фонтан будет «танцевать» под советские мелодии «Полюшко-поле», «Катюша», «Майский вальс», также будет звучать гимн Пермского края.



Обновленный график работы Театрального фонтана:



с понедельника по четверг — один раз в 22:45;



в пятницу — в 15:00, 20:45, 21:45, 22:45, детские мелодии — в 18:00;



в субботу и воскресенье в 15:00 и 18:00 — детские мелодии, в 20:45 — советские мелодии, в 21:45, 22:45 — современные и классические композиции.



В обновленном режиме фонтан начнет работать уже с этой недели.