Пермяки могут выбрать будущий облик городского Дворца молодежи

18:05 | 2.07.2018

На 2019–2020 годы администрация Перми запланировала проведение реконструкции Дворца молодежи. Проголосовать за понравившийся эскиз фасада здания может любой желающий.



Дворец молодежи был открыт в 2000 году как центр культуры Пермской области. С 2008 года он стал муниципальным учреждением города. С тех пор сотрудники Дворца активно работают на благо молодежи, поддерживают и развивают ее творчество и инициативы, способствуют дальнейшему продвижению молодых талантов. Ежегодно Дворцом молодежи проводится более 150 крупных городских, региональных и межрегиональных мероприятий.



Для того чтобы Дворец соответствовал современным стандартам, администрация Перми приняла решение провести реконструкцию здания. Работы запланированы на 2019–2020 годы.



Сейчас у всех желающих есть возможность стать активными участниками обсуждения эскиза фасада обновленного здания Дворца. На голосование выставлены три варианта эскиза, каждый из которых представлен в двух видах. Голосование проходит до 15 июля на gorodperm.ru/vote-dm.



— Думаю, что эти эскизы могут стать первым шагом в процессе создания в Перми крупного многофункционального молодежного центра — уютного, современного, достойно оснащенного, в котором будет место для общественных объединений, проектных офисов, реализации инициатив, коворкинга, творчества. Пермской молодежи нужна точка притяжения — эту мысль выражают и поддерживают лидеры и участники молодежных организаций города, школьники и студенты. Новая жизнь Дворца молодежи — это здорово, — отметила Екатерина Бокова, генеральный директор Дворца молодежи.