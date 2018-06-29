В Перми оборудуют безопасный подход к железнодорожному переходу в Индустриальном районе

17:55 | 2.07.2018

Прежняя металлическая лестница в полосе отвода железной дороги на перегоне Пермь II — Бахаревка не отвечала требованиям безопасности, и поэтому было принято решение демонтировать ее и благоустроить подход к железнодорожному переходу в районе дома № 62а по улице Самолетной.



Металлическая лестница вела к железнодорожным путям со стороны улицы Самолетной в районе улицы Советской Армии. Несанкционированный переход железнодорожного полотна в этом месте создавал опасность для пермяков. Здесь состав выходит из поворота, при этом видимость у машиниста ограниченна, и он может не успеть подать сигнал и применить экстренное торможение. Во избежание травмоопасных ситуаций подрядная организация МКУ «Благоустройство Индустриального района» разобрала металлическую лестницу. Администрация Индустриального района Перми направила в адрес ОАО «Российские железные дороги» и территориального отдела полиции предложения об установке недостающих элементов металлического ограждения в полосе отвода железной дороги во избежание несанкционированного перехода людей через железнодорожные пути в этом месте.



Ближайший безопасный наземный переход через железнодорожные пути находится в 150 метрах от места бывшего размещения лестницы — в районе дома № 62а по улице Самолетной. Осенью прошлого года ОАО «Российские железные дороги» построило здесь пешеходный переход через железнодорожные пути, соответствующий всем правилам техники безопасности, оснащенный звуковыми и световыми сигналами, а также информационными знаками, разрешающими переход именно в этом месте.



Сейчас в Индустриальном районе продолжается благоустройство подхода к железнодорожным путям в районе улицы Самолетной. Так, подрядчик отсыпал асфальтогранулятом участок пешеходной дорожки от дома № 62а по улице Самолетной к санкционированному переходу через пути. Эти временные меры позволили предотвратить образование грязи и скопление воды и сделали движение людей более комфортным. К осени планируется заасфальтировать пешеходную дорожку, по которой можно пройти к оборудованному переходу через железнодорожные пути.