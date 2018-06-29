В Перми начинается конкурс для молодых специалистов социальной сферы

17:50 | 2.07.2018

В Перми объявлено начало конкурса профессионального мастерства молодых специалистов социальной сферы, работающих с семьями с детьми, на звание «Лучший по профессии».



Конкурс профессионального мастерства молодых специалистов социальной сферы проводит центр социальных технологий «Согласие» в рамках реализации проекта «На пути к успеху», который стал одним из победителей XX городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы».



Цель конкурса – выявление и поддержка стремящихся к повышению своего профессионального уровня молодых специалистов города, содействие их профессиональному росту и обмен передовым опытом.



Конкурс пройдет в два этапа. Первый, очный этап состоится с 1 июля по 10 августа. Он предусматривает подготовку заявки с небольшим домашним заданием. 4 сентября на сайте и в социальных сетях центра социальных технологий «Согласие» будут объявлены результаты первого этапа конкурса.



Второй, очный этап состоится в сентябре. Он включает в себя непосредственно проведение финального мероприятия в форме испытаний и подведения итогов с последующим награждением сертификатами участников, вручением дипломов и памятных призов победителям.



Участниками конкурса могут стать молодые люди не старше 35 лет, работающие в государственных, негосударственных, коммерческих и некоммерческих, общественных организациях города Перми, имеющие специализацию или осуществляющие профессиональную деятельность по направлениям работы с семьями и детьми.



Подробные условия и порядок проведения конкурса – на gorodperm.ru/upload/news/2018/07/POLOZHENIJE_o_gorodskom_konkurse_Luchshij_po_professii.pdf.