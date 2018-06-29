Пермские ветераны отправились в круиз до Ярославля

17:19 | 2.07.2018

В рамках развития социального туризма активисты Совета ветеранов г. Перми ежегодно путешествуют по городам России. В прошлом году был организован круиз до Волгограда, а в 2018-м ветераны отправились на теплоходе «Александр Фадеев» в город Ярославль. На время путешествия для пожилых людей составлена деловая и культурная программа. Мероприятие стало возможным при поддержке администрации города Перми.



По словам председателя Пермского совета ветеранов Валентины Савкиной, люди старшего поколения впервые побывают в Ярославле. Всего в путешествие отправились 238 человек — это активисты городского и районных советов ветеранов Перми, пермского общества «Мемориал», дети войны, участники ВОВ и труженики тыла. Запланировано посещение достопримечательностей Ярославля, подписание соглашения о сотрудничестве с местной ветеранской организацией. По пути следования теплохода будет остановка в г. Чебоксары, здесь ветераны также встретятся со своими коллегами.



— С чебоксарцами мы подружились в 2016 году, затем они приезжали к нам на 30-летний юбилей, сейчас мы приедем к ним в гости. Составлена большая программа на 2,5 часа. Мы обмениваемся новостями, делимся интересными наработками, это дает новый импульс в работе. В поездке мы не только отдыхаем, но и проводим учебные занятия, лекции, семинары. В этом году лекции будут посвящены 100-летию комсомола и Красной армии, — говорит Валентина Савкина.



Напомним, традиция теплоходных круизов ведет свой отсчет с 2010 года. Ветераны побывали в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде и других городах России. Организаторы туров делают все, чтобы отдых ветеранов был максимально интересным. Проводится обучение по социальному проектированию, рассматриваются вопросы, связанные с темой активного долголетия.



Люди «серебряного» возраста путешествуют и по Пермскому краю. В рамках реализации партийного проекта «Старшее поколение» пермяки посещают храмы, природные ландшафты, памятники, установленные погибшим в годы Великой Отечественной войны.



— Развитие внутреннего социального туризма позволяет повысить активность пожилых людей, расширить круг их общения. В России очень много красивых мест, есть на что посмотреть, можно сделать новые для себя открытия, узнать лучше историю родной страны, — отметил региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение», руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Александр Бойченко.



Напомним, мероприятия проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» проводятся в Пермском крае с 2013 года. Основные задачи проекта — содействие повышению качества жизни и благополучия пожилых людей, создание условий для их активного долголетия. Основой проекта служит «Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 года». В прошлом году задачи партпроекта были расширены за счет содействия развитию современных форм социального и медицинского обслуживания пожилых людей.