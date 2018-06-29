Пермь: новости дня
17:08 | 2.07.2018
В Перми соберутся молодые архитекторы и урбанисты от Новосибирска до Минска
В работе четырех площадок примут участие 64 человека из разных городов России, в том числе 23 человека из Перми, 15 из Екатеринбурга, 7 из Уфы, 5 из Казани, трое из Санкт-Петербурга, двое из Москвы и по одному человеку из Воронежа, Новосибирска, Тюмени. Также участие примет 1 человек из Минска.
Возраст участников, сообщают организаторы, от 18 до 37 лет. По специальности большая часть заявившихся — архитекторы (43 человека).
В рамках работы Школы молодые архитекторы презентуют свои проекты главе Пермского края Максиму Решетникову.
В качестве модераторов площадок выступят известные российские и международные эксперты в сфере архитектуры, урбанистики и городской экономики. Среди модераторов — консультант конструкторского бюро «Стрелка» по вопросам ландшафтной архитектуры, преподаватель Делфтского технического университета (Амстердам, Голландия) Баудевийн Ольмекиндерс. Также в качестве экспертов «Школы главного архитектора» выступят партнеры бюро BudCud из Кракова (Польша) Агата Вожничка и Матеуш Адамчик, основатель архитектурно-планировочного бюро А2Р2 Лукаш Панцевич (Гданьск, Польша). Модераторами отдельных секций по приглашению краевых властей выступят представители руководства Свердловской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».
Напомним, «Школа главного архитектора» пройдет с 6 по 15 июля на площадке частной филармонии «Триумф» в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время». В рамках проекта будут работать 4 площадки. Все они касаются комплексного развития общественных пространств Перми. Участники секции «Все дороги ведут на Каму» должны будут продумать, как развить набережную на участке от улицы Крисанова до Островского. Здесь важно раскрыть потенциал набережной для развития системы общественных пространств города, восстановить «память места», обратив внимание на исторические маршруты движения к набережной. Остальными площадками проекта станут «Новые смыслы городской железной дороги», «Центральное место» и «Реновация завода им. Шпагина».
Подробную информацию о «Школе главного архитектора» можно узнать на официальном сайте arch.school/perm.
© «Вечерние Ведомости»
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