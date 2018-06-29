В Перми стартовал второй этап капремонта улицы Уральской

16:48 | 2.07.2018

Сейчас подрядная организация ведет работы по разбору старых трамвайных путей, фрезерованию асфальтобетонного покрытия и переустройству коммуникаций.



Напомним, первый этап капремонта ул. Уральской был проведен в 2017 году на участке от ул. Парковой до Крупской (Северная дамба). Были переустроены подземные коммуникации, приведены в нормативное состояние трамвайные пути, проезжая часть улицы и тротуары, а также обустроена дополнительная полоса на ул. Крупскую, что позволило увеличить пропускную способность участка дороги.



Второй этап капитального ремонта Уральской будет продолжен до ул. Розалии Землячки. Ремонтные работы должны продлиться до сентября 2019 года. Подрядчик ООО «ДСТ-Строй» выполнит комплекс работ: переустройство инженерных коммуникаций — водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, замену системы наружного освещения, линии электроснабжения, устройство ливневой канализации, замену асфальтобетонного покрытия.



Также капитальный ремонт ул. Уральской на участке от Крупской до Розалии Землячки предполагает переустройство трамвайных путей и замену контактной сети. Для обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов запланировано обустройство посадочных площадок на совмещенных трамвайных остановках по аналогии с ул. Ленина и Горького и расширение проезжей части.



Напомним, движение будет ограничиваться поэтапно. Первый этап: с 1 июля на участке Уральской от ул. Крупской до ул. Землячки прекращено движение автомобилей в направлении из центра города. Объезд — по ул. Крупской, Лебедева и КИМ. Автомобильное движение в направлении центра города сохранится до завершения ремонта на Коммунальном мосту.



После завершения ремонтных работ на Коммунальном мосту наступит второй этап: на участке ул. Уральской от Крупской до Розалии Землячки движение будет прекращено полностью с сохранением движения на перекрестке ул. Уральской и ул. Братьев Вагановых.



Подробные схемы движения трамвайных и автобусных маршрутов доступны на сайте городской администрации gorodperm.ru.