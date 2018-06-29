Победитель конкурса «Молодежный резерв Прикамья» приступил к работе в краевом минфине

14:46 | 2.07.2018

Сегодня, 2 июля, победитель конкурса «Молодежный резерв Прикамья — 2018» по направлению «Финансы. Экономика. Земля. Налоги» Кирилл Холин приступил к работе в министерстве финансов Пермского края. Он занял должность главного специалиста отдела консолидированной отчетности ведомства.



Напомним, ранее глава Пермского края Максим Решетников отмечал, что у краевых властей есть запрос на квалифицированных и умеющих решать многоуровневые задачи управленцев и специалистов.



Сам Кирилл Холин считает, что это было правильное решение — принять участие в конкурсе «Молодежный резерв Прикамья». «Это был интересный, познавательный и нужный опыт. Благодаря всем испытаниям получилось проанализировать свои сильные и слабые стороны и определить вектор развития для себя, — поделился впечатлениями Кирилл. — Этот конкурс дал новый виток развития, и теперь я являюсь госслужащим в министерстве финансов Пермского края. От этой работы я ожидаю новых знаний, опыта и реализации своего потенциала».



Ранее Кирилл участвовал в проведении круглого стола «Бюджет для граждан — информационная открытость власти», в молодежном форуме финансовой культуры, в конкурсе «Понятный бюджет» и других подобных мероприятиях. В июне к работе в государственном бюджетном учреждении «Центр информационного развития Пермского края» приступила победительница направления «Цифровизация» конкурса — Юлия Гузан. Она заняла должность менеджера отдела аналитики информационно-аналитического управления.



Напомним, 2 июня состоялось награждение победителей регионального конкурса «Молодежный резерв Прикамья — 2018». Всего в первом конкурсе на территории края приняли участие 1053 человека. Из них 228 прошли интеллектуальный тест, 120 прошли во второй этап. Призерами и победителями стали 97 молодых специалистов и управленцев.