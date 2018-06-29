Каждый третий житель Пермского края пользуется льготами на коммунальные услуги

13:41 | 2.07.2018

В соответствии с законодательством Российской Федерации с 1 июля на территории Пермского края изменятся тарифы на коммунальные услуги для населения. При расчете тарифов учитывается повышение цен на энергоносители, материалы, уровень инфляции и ряд других показателей.



Как пояснили в Региональной службе по тарифам Пермского края, федеральный регулятор установил для Прикамья максимальную планку индексации тарифов в 6,5 %. Однако правительство региона, действуя в интересах граждан, применяет подходы по сдерживанию роста тарифов и тщательно подходит к их формированию. В частности, в тарифы не включаются необоснованные затраты и неисполненные инвестиционные планы. Второе — ресурсоснабжающие организации обязаны всю сумму «повышения» вкладывать только в ремонт, реконструкцию или строительство коммунальной инфраструктуры, чтобы жители получали качественную услугу.



В итоге принято решение, что индексация пройдет по минимальной ставке и суммарно не превысит 4 %, за исключением отдельных районов Пермского края, где требуется срочный ремонт коммунальных сетей. При этом сверхнормативный рост тарифа будет компенсирован жителям из бюджетов разных уровней.



Потребителям коммунальных услуг важно помнить, что конечный платеж — это произведение двух составляющих: тарифа, который регулируется РСТ, и объема потребленного ресурса. Если тариф — это зафиксированная на определенный период неизменная часть, то объем потребления ресурса возможно сокращать. Как показывает анализ программы энергоэффективности, за счет самых простых мероприятий — в доме или квартире — можно ежемесячно экономить на коммунальных платежах до 50 % общей суммы.



В частности, можно снизить расходы на электроэнергию, если поменять все лампочки на энергосберегающие, поменять обычный счетчик на двухрежимный и использовать более дешевый ночной режим для длительных автоматических операций. За счет установки погодозависимой автоматики можно потреблять до 25 % меньше тепла. Необходимо обязательно установить счетчики на воду. Контролировать счета: если отсутствовала горячая вода из-за профилактики, счет должен выставляться с учетом этого. Не работал лифт — минус в квартплате и т. д. Отсутствие члена семьи длительное время (учеба или командировка, работа в другом городе) — повод сделать перерасчет. Для этого нужно представить справки или другие документы, подтверждающие данный факт.



По информации министерства социального развития Пермского края, каждый 3-й житель региона пользуется льготами по коммунальным услугам. Если расходы семьи на «коммуналку» превышают 22 % семейного бюджета, то семья имеет право на государственную поддержку. В настоящее время средний размер субсидий на семью составляет летом 1,5 тысячи рублей, а зимой — 3 тысячи рублей в месяц. Сегодня субсидию получают около 30 тысяч семей Пермского края.



При этом в Прикамье самое большое количество категорий граждан, которые могут получать льготы от государства, — 48. Для определения права на субсидию пермяки могут обратиться в районное отделение ГБУ МФЦ.