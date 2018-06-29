Пермский стадион «Звезда» сохранит свое назначение

13:18 | 2.07.2018

Глава Перми Дмитрий Самойлов провел совещание по дальнейшим планам развития стадиона. Принято решение сохранить спортивный профиль сооружения.



В совещании приняли участие заместитель министра физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, первый заместитель главы администрации города Перми Виктор Агеев, директор стадиона «Звезда» Александр Козлов и представители ФК «Амкар».



В администрацию города с просьбой прекратить договор безвозмездного пользования и принять в муниципальную собственность имущество стадиона обратилось руководство общественной организации бывшего футбольного клуба «Амкар». Администрация Перми намерена сохранить объект для жителей города.



По поручению главы города осуществляется приемка движимого и недвижимого имущества стадиона.



Глава города Дмитрий Самойлов акцентировал внимание на то, чтобы передача имущественного комплекса не отразилась на функционировании объекта: должен быть сохранен прежний график занятий, чтобы спортсмены и любители здорового образа жизни без затруднений смогли бы продолжить свои тренировки. Соответствующая задача была поставлена функциональным органам администрации города.



В настоящее время на базе стадиона открыт фитнес-клуб, проводит тренировки женский футбольный клуб «Звезда-2005», а также центр подготовки молодых футболистов ФК «Амкар».