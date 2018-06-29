В Прикамье неплательщика алиментов нашли по следам ботинок

15:17 | 1.07.2018

Судебные приставы Пермского края отыскали отца, забывшего о родительских обязательствах, по отпечаткам обуви.



Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, в отделе судебных приставов по Осинскому, Бардымскому и Еловскому районам на исполнении находится производство о взыскании алиментов с жителя Бардымского района.



Мужчина не общался с десятилетней дочерью и не оказывал ей материальную помощь. Алиментщик накопил задолженность в размере более 580 тысяч рублей, но не принимал никаких мер для ее погашения и старательно избегал встреч с судебным приставом. Отправившись по месту жительства должника, сотрудник ФССП обнаружил, что по адресу, указанному в исполнительном листе, нерадивый отец не проживает. Выйти с ним на связь не удалось, родственники и знакомые не знали, где он. Должника объявили в розыск.



В ходе розыска приставу удалось узнать вероятный адрес неплательщика. На месте сотрудник ФССП установил, что ворота, ведущие к частному дому, открыты, входная дверь не заперта, но на вопросы никто не отвечает. Решив проверить помещение, пристав-исполнитель понял, что в комнатах недавно кто-то был, но спешно покинул здание, увидев неожиданных гостей. Сотрудник осмотрел дом еще раз и заметил свежие следы от обуви, ведущие на чердак. Поднявшись наверх, пристав нашел спрятавшегося неплательщика. Мужчина был пьян и, заметив приставов, испугался и скрылся на чердаке.



Судебный пристав напомнил должнику, что уклонение от уплаты алиментов является серьезным нарушением законодательства и влечет административную и уголовную ответственность. Получив объяснения, пристав составил протокол об административном правонарушении. Розыскное дело окончено, протокол передан для рассмотрения в суд.