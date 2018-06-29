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15:11 | 1.07.2018
В Перми усилят меры воздействия на управляющие компании — должники
Глава Перми Дмитрий Самойлов и прокурор города Андрей Назаров провели рабочее совещание по вопросам организации мероприятий, направленных на погашение задолженности управляющих организаций за поставленные коммунальные ресурсы перед ресурсоснабжающими организациями. Во встрече приняли участие заместитель главы администрации Сергей Романов, начальник ИГЖН Александр Евсюков, директор Пермского филиала «Энергосбыт Плюс» Сергей Кругляков.
На встрече было отмечено, что на снижение задолженности за коммунальные услуги у управляющих организаций города в значительной мере повлияла совместно организованная в 2015 году работа по заключению прямых договоров энергоснабжения, которые предусматривают внесение платы за коммунальные ресурсы жителями непосредственно в организацию поставщика услуг. Такие договоры позволяют обеспечить прозрачность расчетов населения за потребленные коммунальные ресурсы, увеличивают уровень собираемости платежей, а также исключают возможность нецелевого использования недобросовестными управляющими компаниями денежных средств. В настоящее время на такие договорные отношения перешел 2831 многоквартирный дом, что составляет 67,4 % от общего количества домов в городе. И эта работа продолжается.
В результате перехода на прямые договоры увеличилась собираемость платежей за коммунальные ресурсы. В 2018 году собираемость достигла планки 98 %.
Однако в настоящее время все еще существует ряд недобросовестных управляющих организаций в городе, которые имеют наиболее крупную задолженность за коммунальные ресурсы перед ресурсоснабжающими компаниями. Среди них можно выделить следующие: ООО «УК «ТехКомфорт», ООО «УК «Моторостроитель», ООО «УК «ЭКВО», ООО «УК «ЖИЛСЕРВИС», ООО «УК «Кама», ООО «УК «ГАРАНТ». В связи с этим принято решение продолжать межведомственное взаимодействие и работу по заключению прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями. Также была отмечена необходимость информационной работы с населением, которое проживает в домах, находящихся в управлении у недобросовестных управляющих организаций.
© «Вечерние Ведомости»
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