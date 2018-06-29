В июне в Перми составлено 306 административных протоколов за нарушения правил благоустройства

15:09 | 1.07.2018

В столице Прикамья ужесточается наказание за нарушение правил благоустройства города. Контролируют соблюдение правил районные администрации.



В соответствии с изменениями в правилах благоустройства Перми, в отношении владельцев НТО, расположенных на территории центрального планировочного района города и на придомовых территориях многоквартирных домов, были составлены протоколы по ст. 9.1 (торговля и предоставление услуг населению в неустановленных местах) и ст. 6.7 (нарушение правил организации благоустройства и озеленения территории).



171 административный протокол составлен по ст. 6.7, 135 протоколов — по ст. 9.1, пояснили в городском департаменте экономики и промышленной политики. Лидирует по количеству протоколов по этим статьям Мотовилихинский район — 70. Всего за июнь демонтировано 116 нестационарных торговых объектов, включая добровольно снесенные незаконные НТО, размещенные как на частных, так и на муниципальных землях.



Также в июне предпринимателям направлено 214 уведомлений о необходимости добровольного сноса. Если этого не происходит в отведенное время, объекты сносят принудительно, а собственникам выставляют счет на оплату этих работ.



Напомним, в марте гордума приняла решение о внесении изменений в правила благоустройства и содержания территории в Перми. Документ закрепляет требования к размещению на территории краевой столицы нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по оказанию услуг жителям города. Запрещается размещение НТО и нестационарных объектов по оказанию услуг на определенных территориях: придомовых, площадках для отдыха, детских, спортивных площадках, стоянках, а также в границах полосы отвода автомобильной дороги. При размещении нестационарных торговых объектов опираться можно исключительно на схему размещения НТО, разработанную администрацией Перми, требования строительных, санитарно-гигиенических, экологических, противопожарных и иных правил и нормативов, установленных законодательством.



Решение вступает в силу поэтапно: с 1 июня оно действует для центрального планировочного района и территорий многоквартирных домов, с 1 января 2019 года — для остальных территорий.