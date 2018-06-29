Выпускники Прикамья поучаствовали в многотысячном танце «Мир без границ»

15:07 | 1.07.2018

В Перми состоялся краевой выпускной «Будущее здесь!», участие в котором приняли 4 тысячи выпускников со всех территорий региона и более тысячи гостей и зрителей.



С поздравлениями в адрес молодых людей обратился губернатор Пермского края Максим Решетников. «Сегодня замечательный вечер, у вас много работы позади, но еще больше впереди. Нужно определиться с будущей профессией, многому научиться. И если сегодня мы развиваем край для вас, то завтра мы уже будем делать это вместе с вами. Не бойтесь дерзать, не бойтесь ошибок — мы в вас верим», — воодушевил выпускников Максим Решетников и пожелал им не переставать мечтать, потому что именно благодаря мечтам человек ставит перед собой новые амбициозные цели.



В торжественной обстановке на площади перед «Театром-Театром» участники краевого выпускного чествовали «стобалльников» единых государственных экзаменов. Всем, кто набрал максимальное количество баллов по ЕГЭ, вручили сертификаты на «Молодежный форум», дающие право пройти на форум без предварительной регистрации.



Напутственным словом собравшихся также поддержали глава киберспортивной организации «Урал Грейт Реборн» Вадим Габдукаев, капитан команды «Сборная бывших спортсменов» Геннадий Редькин, автор блога «Доступный Урал» Василий Вавилов, мастер спорта по баскетболу, форвард, обладатель Кубка России по баскетболу — 2016 Николай Жмако.



Кульминацией праздника стал танцевальный флешмоб «Мир без границ», который объединил всех присутствующих выпускников. Танцуя все вместе, ребята из разных уголков Пермского края доказали себе и гостям праздника, что для молодого поколения «нет границ».



Символично, что ровно в 20:18 на телефоны выпускников пришло сообщение «Добро пожаловать в будущее!» — сюрприз и еще одно поздравление от организаторов праздника. Подарком для выпускников стал концерт музыкальной группы «Марсель».



Отметим, в этот день выпускные прошли и в других городах Пермского края. При этом в каждой из территорий региона сформировались свои традиции. Так, в Чусовском районе прошло шествие 11-классников по центральным улицам города. В Чайковском районе состоялся районный праздник «Большой выпускной», на котором выступили местные молодежные творческие коллективы. По красной ковровой дорожке прошлись выпускники Осинского района.



В этом году в Пермском крае выпускниками почти 400 школ стали 11,5 тысячи старшеклассников. Из них 860 — «золотые» медалисты.