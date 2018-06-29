Пермь: новости дня
15:07 | 1.07.2018
Выпускники Прикамья поучаствовали в многотысячном танце «Мир без границ»
С поздравлениями в адрес молодых людей обратился губернатор Пермского края Максим Решетников. «Сегодня замечательный вечер, у вас много работы позади, но еще больше впереди. Нужно определиться с будущей профессией, многому научиться. И если сегодня мы развиваем край для вас, то завтра мы уже будем делать это вместе с вами. Не бойтесь дерзать, не бойтесь ошибок — мы в вас верим», — воодушевил выпускников Максим Решетников и пожелал им не переставать мечтать, потому что именно благодаря мечтам человек ставит перед собой новые амбициозные цели.
В торжественной обстановке на площади перед «Театром-Театром» участники краевого выпускного чествовали «стобалльников» единых государственных экзаменов. Всем, кто набрал максимальное количество баллов по ЕГЭ, вручили сертификаты на «Молодежный форум», дающие право пройти на форум без предварительной регистрации.
Напутственным словом собравшихся также поддержали глава киберспортивной организации «Урал Грейт Реборн» Вадим Габдукаев, капитан команды «Сборная бывших спортсменов» Геннадий Редькин, автор блога «Доступный Урал» Василий Вавилов, мастер спорта по баскетболу, форвард, обладатель Кубка России по баскетболу — 2016 Николай Жмако.
Кульминацией праздника стал танцевальный флешмоб «Мир без границ», который объединил всех присутствующих выпускников. Танцуя все вместе, ребята из разных уголков Пермского края доказали себе и гостям праздника, что для молодого поколения «нет границ».
Символично, что ровно в 20:18 на телефоны выпускников пришло сообщение «Добро пожаловать в будущее!» — сюрприз и еще одно поздравление от организаторов праздника. Подарком для выпускников стал концерт музыкальной группы «Марсель».
Отметим, в этот день выпускные прошли и в других городах Пермского края. При этом в каждой из территорий региона сформировались свои традиции. Так, в Чусовском районе прошло шествие 11-классников по центральным улицам города. В Чайковском районе состоялся районный праздник «Большой выпускной», на котором выступили местные молодежные творческие коллективы. По красной ковровой дорожке прошлись выпускники Осинского района.
В этом году в Пермском крае выпускниками почти 400 школ стали 11,5 тысячи старшеклассников. Из них 860 — «золотые» медалисты.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:07 | 1.07.2018
С 1 июля тарифы ЖКХ в Свердловской области выросли на 7 %
15:54 | 1.07.2018
В Екатеринбурге в районе ЖБИ столкнулись два автомобиля
15:17 | 1.07.2018
В Прикамье неплательщика алиментов нашли по следам ботинок
15:15 | 1.07.2018
Пермским перевозчикам представили проект новой транспортной модели
15:11 | 1.07.2018
В Перми усилят меры воздействия на управляющие компании — должники
15:09 | 1.07.2018
В июне в Перми составлено 306 административных протоколов за нарушения правил благоустройства
14:42 | 1.07.2018
Администрация Екатеринбурга постановила снести самовольно построенные автосервис и кафе
14:27 | 1.07.2018
Красная луна опустилась на БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге
13:49 | 1.07.2018
В Екатеринбурге пять дней будет работать школа по правам человека
13:22 | 1.07.2018
Завтра, 2 июля, на месяц закроют вестибюль № 2, «ДК Лаврова», станции метро «Уралмаш»
12:01 | 1.07.2018
Вчера во дворе дома в Екатеринбурге лежало тело мертвого мужчины
11:47 | 1.07.2018
Начало июля порадует теплом жителей Екатеринбурга
11:20 | 1.07.2018
Вчера вечером в Екатеринбурге горел мебельный цех
11:03 | 1.07.2018
На Эльмаше грузовая «ГАЗель» совершила таран на перекрёстке
20:38 | 30.06.2018
Дизайнер из Екатеринбурга устроила скандал на шоу «Давай поженимся»
20:08 | 30.06.2018
Она возвысилась над руинами: недостроенная телебашня появилась в постапокалиптическом Екатеринбурге в онлайн-игре Crossout
19:40 | 30.06.2018
На выступлении в Екатеринбурге Noize MC устроил неожиданный перформанс, спев песню «Мы все умрём» из разбитого окна трамвая
19:14 | 30.06.2018
В Екатеринбурге появится улица в честь заслуженного учителя
16:46 | 30.06.2018
В Кировграде на пруду утонул молодой человек
13:43 | 30.06.2018
Жители Екатеринбурга одобрили проект строительства ледовой арены на месте разрушенной телебашни
13:40 | 30.06.2018
Иномарка снесла киоск с мороженым в Нижнем Тагиле
13:08 | 30.06.2018
В Екатеринбурге появится бульвар имени Евгения Боткина, который был расстрелян вместе с царской семьёй
13:01 | 30.06.2018
Суд не стал арестовывать экс-полицейского, в пьяном виде протаранившего группу молодёжи в Полевском
12:48 | 30.06.2018
В Екатеринбурге из-за ошалевших меломанов на Ural Music Night стихийно перекрыли проспект Ленина
11:41 | 30.06.2018
В Екатеринбурге в фан-зоне для футбольных болельщиков выступит уральская группа «Курара»
11:17 | 30.06.2018
В Екатеринбурге яму на дороге залечили лопухом
11:12 | 30.06.2018
В Екатеринбурге в ДТП пострадали ребёнок и женщина
11:04 | 30.06.2018
Сборная Пермского края стала победителем I смены оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец»
10:47 | 30.06.2018
В аэропорту Кольцово совершил аварийную посадку на одном двигателе самолёт «Уральских авиалиний»
23:49 | 29.06.2018
Уголовное дело бывшего высокопоставленного борца с коррупцией будет рассматривать судья по делу экс-министра Александра Сидоренко
22:00 | 29.06.2018
«Единая Россия»: количество работающих и пенсионеров в Прикамье практически сравнялось
19:52 | 29.06.2018
В Свердловской области водитель рейсового автобуса умер за рулем
19:12 | 29.06.2018
Ural Music Night стартовала в Кольцово без Эмира Кустурицы
18:49 | 29.06.2018
Более 10 тысяч пермяков наполнят парк им. Горького в Перми радужными мыльными пузырями
18:41 | 29.06.2018
Свердловский суд снова не отдал колледжи РПЦ
18:40 | 29.06.2018
Гостям из Ижевска представили промежуточные итоги по реализации федерального проекта «Единая страна — доступная среда» в Пермском крае
18:38 | 29.06.2018
«Атомстройкомплекс» уличили в строительстве высотки без разрешения
18:24 | 29.06.2018
Предложения «Единой России» по улучшению пенсионной системы обсудят в правительстве
17:52 | 29.06.2018
В Кургане новый участок улицы Бурова-Петрова построят к концу сентября
17:46 | 29.06.2018
Топ-менеджеру МУП «Алапаевский горводоканал» светит срок за присвоение денег предприятия
17:37 | 29.06.2018
Администрация Екатеринбурга подсчитала объем выпитого иностранцами
17:30 | 29.06.2018
Юрий Уткин: «Организация проектной работы в Пермском крае — одна из лучших в стране»
17:05 | 29.06.2018
Состоялась рабочая встреча Николая Цуканова с Игорем Холманских