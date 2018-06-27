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22:00 | 29.06.2018
«Единая Россия»: количество работающих и пенсионеров в Прикамье практически сравнялось
В пятницу, 29 июня, в региональном исполкоме партии «Единая Россия» Пермского края состоялся круглый стол по обсуждению изменений в пенсионную систему России. Напомним, что данной инициативой предусматривается поэтапное повышение возраста, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости. Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. Важной мерой для адаптации граждан является переходный период с 2019 по 2034 годы с ежегодным увеличением пенсионного возраста на 1 год. Среди главных задач реформы – повышение реального размера пенсий пожилым гражданам.
Управляющий Пермским региональным отделением Пенсионного фонда Станислав Аврончук привел ряд статистических данных, которые наглядно говорят о целесообразности обсуждаемых изменений. Если десять лет назад в Пермском крае насчитывалось 1,6 млн работающих на 700 тысяч пенсионеров, то сегодня эта пропорция существенно изменилась – 900 тысяч работающих на 800 тысяч пенсионеров. «Реформа, безусловно, назрела», - подчеркнул эксперт.
В настоящее время в Пермском крае на различных площадках проходит разъяснение целей и задач реформы, а также сбор предложений по ее совершенствованию. Так, депутаты Государственной Думы Игорь Сапко, Игорь Шубин и Дмитрий Сазонов рассказали о проведенных в течение недели встречах с жителями, профсоюзными активами, рабочими коллективами в Перми, Березниках, Чайковском и других территориях. Парламентарии сходятся во мнении о низкой информированности людей в этом вопросе и даже отсутствии достоверных объективных данных, что влечет негативное восприятие процесса. «Первая реакция у жителей может быть негативной именно из-за недостаточной информации о сути процесса. Безусловно, наша главная задача заключается в том, чтобы услышать мнения и замечания к законопроекту «с мест». На основе этого подготовить соответствующие поправки», - подытожил Игорь Сапко.
Большая разъяснительная работа с гражданами ведется на площадке региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в Пермском крае. И здесь прогнозируют поступательное увеличение числа обратившихся по «пенсионному» вопросу уже к осени.
По итогам круглого стола будут выработаны наиболее эффективные механизмы информирования жителей, а также систематизированы предложения в пенсионную реформу России и направлены депутатам Государственной Думы от региона.
В мероприятии приняли участие депутаты Государственной Думы, Законодательного собрания Пермского края, Пермской городской Думы, представители Пермского регионального Пенсионного фонда РФ, министерства социального развития Пермского края, ветеранских организаций, члены регионального политического совета партии «Единая Россия», регионального координационного совета сторонников «Единой России», сотрудники региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Пермском крае, представители проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия», общественники и другие.
Напомним, федеральный законопроект о пенсионной реформе был внесен в Государственную Думу распоряжением от 16 июня 2018 года №1192-р.
© «Вечерние Ведомости»
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