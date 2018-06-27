Более 10 тысяч пермяков наполнят парк им. Горького в Перми радужными мыльными пузырями

18:49 | 29.06.2018

1 июля с 15:00 до 17:00 парк Горького приглашает на День мыльных пузырей. Гостям откроется невероятное радужное зрелище из мыльных пузырей всех форм и размеров. Участниками летнего фестиваля, по ожиданиям организаторов, станут более 10 тысяч жителей и гостей краевого центра.



«В День мыльных пузырей можно будет не только следить за происходящим, но и стать частью шоу. Для этого необходимо принести с собой мыльный раствор и различные, даже приготовленные собственноручно, устройства для пускания мыльных пузырей. Приветствуются необычные костюмы участников и музыкальные инструменты – от гитар до свистков», — отметил один из организаторов фестиваля, Артем Феоктистов. Самые яркие участники получат призы и подарки.



На празднике любой желающий сможет попытаться выдуть гигантский пузырь и установить рекорд Дня мыльных пузырей.



В программе фестиваля — выступления пермских артистов, танцевальных студий, конкурс необычных костюмов и, конечно, подарки. Завершится праздник веселой дискотекой с морем мыльных пузырей.