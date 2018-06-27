Пермь: новости дня
18:40 | 29.06.2018
Гостям из Ижевска представили промежуточные итоги по реализации федерального проекта «Единая страна — доступная среда» в Пермском крае
В обсуждении реализации проекта «Единая страна — доступная среда» приняли участие депутат Государственной Думы РФ Игорь Сапко, председатель Пермской городской Думы, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края по политическому планированию и проектной работе Юрий Уткин, депутаты Василий Кузнецов, Сергей Захаров, начальник департамента социальной политики администрации города Перми Юлия Овсянникова.
Юрий Уткин отметил, что между Пермью и Ижевском отношения развиваются динамично: «В конце июня делегация Молодежного парламента города Перми посетила Ижевск, где было подписано соглашение о сотрудничестве наших молодежных парламентов. Это знаковый момент, и в рамках конструктивного диалога между властями городов мы находим новые точки соприкосновения, что не может не радовать. Сегодня есть понимание, насколько важно работать с людьми с ограниченными возможностями и внедрять успешные практики».
Игорь Сапко подчеркнул, что в июне 2016 года между Пермью и Ижевском было подписано соглашение о сотрудничестве, есть работающие молодежные проекты, есть взаимные бизнес-интересы, что не может не сказаться положительно на развитии обеих территорий. Он поблагодарил руководство Пермской городской Думы за открытость и желание поддерживать такие проекты, проводить встречи и находить новых друзей.
Руководитель центра социального продюсирования «Журавейник» Ольга Чиркова отметила, что рада находиться с визитом в Перми и хотела бы найти точки соприкосновения, подружиться проектами.
Юлия Овсянникова рассказала про социальные объекты, которые введены в строй в Перми и где соблюдены все требования по доступности для людей с ограниченными возможностями, а также коснулась темы доступности транспортной инфраструктуры в городе. На встрече был отмечен положительный опыт столицы Прикамья в формировании доступной среды для маломобильных групп населения.
Директор некоммерческой организации социальной помощи инвалидам Ars Vivendi («Искусство жизни») Сара Захарова представила опыт работы с людьми с ограниченными возможностями в Германии, а также рассказала об организации в Перми на этой основе мастерской для столярного и пошивочного производства. Стороны выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.
Сергей Захаров напомнил о том, что он является председателем регионального общественного совета федерального проекта партии «Единая Россия» в Пермском крае «Единая страна — доступная среда»: «Совет создан только в этом году, но мы уже достаточно много сделали. На первом этапе стояла задача наладить взаимодействие между всеми ветвями власти, именно поэтому я вошел в состав рабочих групп при министерстве социального развития Пермского края, где мы согласовываем документы и проекты законов. В результате удается избежать проблем на первоначальном этапе. У нас создана карта «Доступная среда», она работает по всему Пермскому краю. Сегодня есть над чем работать, мы стараемся убрать многие барьеры. На уровне города ведется большая работа, создан совет по делам инвалидов. Благодаря такому взаимодействию у нас более оперативно многие вопросы решаются».
По итогам встречи Ольга Чиркова подчеркнула, что эта поездка была полезна для будущих контактов: «Я увидела перспективные направления, точки соприкосновения. Например, детская журналистика, работа с женщинами-инвалидами. Я вижу тот потенциал, который есть у наших городов, его нужно развивать и дружить».
В ходе визита делегации из Ижевска в Пермь также состоялось посещение Центра комплексной реабилитации инвалидов на улице Лодыгина, 39, где были представлены практики реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.
© «Вечерние Ведомости»
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