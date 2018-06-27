Юрий Уткин: «Организация проектной работы в Пермском крае — одна из лучших в стране»

17:30 | 29.06.2018

На площадке Пермской городской Думы прошел расширенный круглый стол на тему благоустройства дворовых, общественных пространств и парков малых городов в рамках реализации правительственной программы «Формирование комфортной городской среды».



В нем приняли участие председатель Пермской городской Думы, заместитель секретаря Пермского регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной деятельности и политическому планированию Юрий Уткин, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Пермского края Антон Удальев, региональный координатор федерального проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» в Пермском крае Михаил Борисов, председатель Общественного совета федерального проекта партии «Единая Россия» в Пермском крае, депутат Законодательного собрания Пермского края Виктор Плюснин, заместитель министра связи и информационного развития Пермского края Элла Попова, кураторы федерального проекта «Городская среда» Пермского края, представители муниципальных образований Пермского края.



Обсуждались планы и ход благоустройства дворов в этом сезоне с учетом опыта прошлого года, наиболее эффективные способы реализации проекта.



Юрий Уткин выступил с докладом о проектной деятельности партии «Единая Россия», остановился на алгоритме работы партийных проектов, их координации. Главная задача, по его словам, контроль за качеством на каждом объекте, в том числе с помощью фотофиксации и общественных комиссий из числа жителей.



Председатель Пермской городской Думы напомнил о том, что сейчас 14 официально утвержденных проектов, отметил важность объединения людей во дворах, включения их в процесс благоустройства. «Немаловажным моментом является согласование работ с инфраструктурными компаниями, чтобы не получилось так, что у нас положен свежий асфальт, а завтра во двор пришла техника и все раскопала», — сказал Юрий Уткин.



Михаил Борисов подвел итоги реализации проекта «Городская среда» в 2017 году, рассказал о планах на 2018 год. Его участниками станут все поселения региона с численностью жителей свыше 1000 человек. Проект предполагает два направления деятельности: благоустройство общественных территорий и дворовых территорий. Срок реализации — 2017–2022 годы.



В 2018 году общая сумма субсидий составит 917,96 млн руб. с участием федерального, регионального и муниципального бюджета. В 2017 году это была сумма в размере 826,5 млн руб. Запланировано участие 103 муниципальных районов против 47 в прошлом году. Будет отремонтировано 413 дворов и 105 общественных территорий против 520 и 80 соответственно.



В Перми сумма финансирования в прошлом году составила 371 876 88 рублей, отремонтировано 185 дворовых территорий 269 домов, одна общественная территория. 231 дворовой проезд благоустроен, установлено 83 детских площадки. Также проводились работы по освещению, установка скамеек и урн, оборудование спортивных площадок, обустройство парковочных карманов, кронирование и озеленение, организация площадок для твердых коммунальных отходов.



По словам Михаила Борисова, для соблюдения качества работ активно используется общественно-партийный контроль, в 2017 году проводился мониторинг объектов, благоустроенных в 2017 году, работали call-центр города Перми, региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Пермском крае, где фиксировались обращения граждан.



«Проект востребован у жителей региона, количество заявок по сравнению с прошлым годом растет. Люди поверили в то, что их двор может быть благоустроен. У нас в этом году проходило голосование по выбору лучших общественных территорий, которые будут благоустроены, — это продолжение работ по набережной. Количество дворов стало меньше, но на самом деле домов будет больше, потому что у нас применен комплексный подход и один двор — это 3–4 дома», — сказал Михаил Борисов.



Напомним, в Перми в 2018 году из федерального, краевого и городского бюджетов на благоустройство дворов выделено 261 млн руб., планируется благоустроить 95 дворовых территорий, более 280 домов. «Преобразование городской среды, задача сделать ее максимально комфортной — это один из приоритетов работы депутатского корпуса Пермской городской Думы. Мы в рамках депутатских программ уже занимались этими вопросами, но сейчас появился мощный федеральный и региональный импульс. К нашей депутатской программе мы получили дополнительный финансовый ресурс. Безусловно, объемы и скорость преобразования городских дворов не заметить нельзя. Мы учтем те замечания, которые были, и этот сезон проведем более слаженно и нацеленно на результат. Сегодня можно с уверенностью сказать, что организация проектной работы в Пермском крае — одна из лучших в стране», — прокомментировал Юрий Уткин.



Среди других тем круглого стола — актуальные законодательные инициативы в сфере благоустройства, расширение ТОС-компетенций, реализация программы «Формирование комфортной городской среды» в городе Перми, эффективные алгоритмы реализации проекта «Городская среда» в муниципальных образованиях Пермского края, также особенности работы портала «Управляем вместе». Был представлен опыт благоустройства городов Оса, Юсьва, Лысьва.